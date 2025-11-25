Vox insta a Llorca a concretar medidas sobre infraestructuras y migración en su investidura

Que Pérez Llorca se moje. Eso es lo que quiere Vox si el candidato del PP para suceder a Carlos Mazón como president de la ... Generalitat quier contar con los votos voxistas este jueves en el pleno de Les Corts en el que se decidirá si es investido como jefe del Consell. El partido de Abascal quiere escuchar por boca del dirigente popular que se compromete a asumir parte de los postulados voxistas en materia de inmigración y puesta en marcha de infraestructuras en la Comunitat. Fuentes populares aseguran que la negociación «va bien».

Desde el Consell se indica algo similar, si bien altos cargos admiten que el secretario general del PP es «hermético». De apariencia sencilla y accesible, Pérez Llorca es dueño de sus palabras y sus silencios, que administra con extremo cuidado. Fuentes voxistas consideran que el pacto es prácticamente un hecho, posición que coincide con la izquierda, que en cualquier caso pretende conocer la letra pequeña de ese acuerdo. O la grande. Alguna letra.

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha señalado este martes que espera que se pueden concretar compromisos sobre política migratoria e infraestructuraspor parte del secretario general del PPCV y candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en su discurso de este jueves.

Garriga lo ha comentado durante unas declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona, donde ha insistido en que desde su partido estarán «muy atentos» al discurso que pronunciará Pérez Llorca, en el que esperan que se recojan los principales temas de la negociación para su investidura. Lo diputados de Vox en Les Corts están citados este jueves a las nueve de la mañana en las oficinas del grupo parlamentario. Ahí recibirán instrucciones.

«Esperemos que en ese discurso se recoja todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días y se asuman los compromisos para que de una vez por todas se defienda el interés de los valencianos», ha indicado Garriga.

El dirigente de Vox ha asegurado que su partido «votará en consecuencia», en función de lo que diga Llorca. Fuentes voxistas han confirmado a lo largo de los últimos días que lo esencial para su apoyo al candidato del PP es un pronunciamiento en vivo y en directo en Les Corts, más allá de documentos. La letra es muy sufrida, pero actualmente, lo dicho en sede parlamentaria es fácilmente extractable y reseñable en redes sociales, lo que termina retratando al que se compromete a algo en el caso de que no cumpla. Garriga considera que su formación debe poder asegurarse de que se avanza en temas como la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, la rebaja de impuestos y la denuncia del Pacto Verde Europeo.

El dirigente popular, llamado a ser el sucesor de Mazón como presidente de la Generalitat, pronunciará su discurso de investidura este jueves ante Les Corts, donde espera recabar el apoyo de Vox después de que estos hayan rechazado firmar un acuerdo por escrito ya que, en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster, este «no sirve para nada».

Desde Compromís, se ha criticado hoy en el Congreso que no se haya aclarado todavía cuál es el acuerdo entre el PP y Vox que permitirá investir al popular Pérez Llorca como president, un «secreto» que la coalición considera que se extiende a las políticas que pretende desarrollar el candidato popular.