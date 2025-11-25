Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca llega a una Junta de Síndics para sentarse junto al síndic de Vox, José María Llanos. José Cuéllar

Vox insta a Llorca a concretar medidas sobre infraestructuras y migración en su investidura

Garriga advierte de que desea oír «compromisos» claros en Les Corts del candidato del PP a la Generalitat: «Esperemos que en ese discurso se recoja todo lo que hemos estado hablando estos días»

Burguera

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

Que Pérez Llorca se moje. Eso es lo que quiere Vox si el candidato del PP para suceder a Carlos Mazón como president de la ... Generalitat quier contar con los votos voxistas este jueves en el pleno de Les Corts en el que se decidirá si es investido como jefe del Consell. El partido de Abascal quiere escuchar por boca del dirigente popular que se compromete a asumir parte de los postulados voxistas en materia de inmigración y puesta en marcha de infraestructuras en la Comunitat. Fuentes populares aseguran que la negociación «va bien».

