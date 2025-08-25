Vox eleva su repulsa a Mompó y le acusa de someter a Valencia «al yugo del catalanismo»

Los voxistas miran a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, con una desconfianza creciente. La suerte del dirigente popular es que el PSPV ... hace todo lo posible, aunque sea involuntariamente, para que la endeble mayoría en la corporación se mantenga, ya que los socialistas no pierden ocasión para apostar justo por lo contrario que les permitiría acercarse a Ens Uneix (ascenso con prisa y sin pausa de Rebeca Torró, gran enemiga política de los municipalistas de Ontinyent, o apoyo a Raga cuando intentó desbancar del liderazgo del PSPV a Bielsa, con el que el partido de Jorge Rodríguez había comenzado a retomar la relación), el partido bisagra en la institución provincial. En cualquier caso, desde Vox no se dejan de arremeter contra Mompó siempre que se tiene ocasión, también de cara a iniciar el curso político.

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha acusado al presidente de la Diputación de «atacar la identidad y singularidad del pueblo valenciano» por someterlo «al yugo de el catalanismo imperante ya en décadas desde la primera traición» del expresidente Eduardo Zaplana. Además, le ha reprochado al dirigente provincial que «compense» económicamente a la «traidora» Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) «aquello que le hemos quitado a favor de los valencianos en los presupuestos de la Generalitat».

A pesar de tanta repulsa y rechazo, los voxistas dan apoyo externo a Mompó al frente del gobierno provincial, si bien para Llanos, el apoyo de Vox no es «decisivo para la gobernabilidad» de la institución provincial. «Ens Uneix obligó a que Vox no formara parte de ese gobierno y no formamos parte de ese gobierno», ha recalcado. En este contexto, ha manifestado que en «muchas cuestiones» están de acuerdo «y en otras, como es evidente, Vox defenderá siempre al pueblo valenciano frente a quien lo ataque, como es el señor Mompó en la Diputación».

La Diputación de Valencia está compuesta de 31 escaños. Trece están en manos del PP y 12 de los socialistas. Al PSPV le apoya Compromís, con tres diputados; o sea, que entre los dos partidos de izquierdas que se aliaron durante las pasadas legislaturas en los pactos del Botánico suman 15 diputados. ¿Entonces? ¿Por qué gobierna el PP? Pues porque además de Ens Uneix, que con un diputado se ha convertido en decisivo (y junto al PP suman 14), Mompó recibe el apoyo 'externo' de Vox, concretamente del par de diputados provinciales con los que cuenta el partido de Santiago Abascal.

«Parece que donde el gobierno del PP depende de Vox se hacen las cosas bien y se protege a los ciudadanos, y donde el PP no depende de Vox se atacan directamente los intereses de los valencianos y su propia identidad», ha deslizado.

Vox insta a Mompó a posicionarse «claramente» sobre «si está con los valencianos o está con el caballo de Troya que supone la AVL; si está con los valencianos o defendiendo los intereses de los separatistas catalanes, que quieren quebrar la unidad nacional y que quieren someternos a la quimera de los países catalanes».

«Tiene que aclarar de una vez si defiende la lengua valenciana o defiende la unidad de la lengua y la imposición del catalán a nuestro territorio», ha señalado. De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes para valorar el próximo inicio del curso político, en las que ha lamentado que «las cosas siguen igual y van a peor», situación ante la cual ha garantizado que Vox «va a ser la alternativa» ante un PP al que «parece que por una poltrona bien vale una traición».

Llanos ha señalado sobre Mompó que en su partido «no nos importan las personas, a las que respetamos como personas, pero no respetamos todas las opiniones, porque desde luego no creemos que el gobernar contra los valencianos simplemente para mantener un sillón sea lo que tengamos que defender. Nos da igual que se llame Mompó o de cualquier otra manera. Si Mompó está actuando contra los valencianos, la obligación de Vox es denunciarlo».

Sobre si tiene «más sintonía» con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que con Mompó, el sindic voxista ha considerado una evidencia que el Consell «ha llegado a un acuerdo con Vox en unos presupuestos y para que Vox diera ese apoyo pues se han tenido que aceptar nuestras demandas». La realidad es que Vox votó a favor de los dos presupuestos que presentó Mompó.

Llanos precisa que «si en lugar de llamarse Mazón se hubiera llamado de otra manera y hubiéramos llegado a los mismos acuerdos, pues desde luego no habría nada que comentar». A su juicio, no es «una cuestión de sintonías personales», aunque ha asegurado que, por su posición «aquí en Les Corts», él tiene «más relación» con Mazón que con Mompó. «Pero, desde luego, si Mompó estuviera trabajando para y por los valencianos recibiría el agradecimiento y el apoyo de Vox que desde luego ahora no le podemos dar» porque «no está trabajando para los valencianos», ha sostenido.

Según Llanos, Mompó está «atacando la identidad y la singularidad del pueblo valenciano, sometiéndonos al yugo del catalanismo imperante ya en décadas, desde la primera traición del señor (Eduardo) Zaplana, cuando se sometió al chantaje del señor (Jordi) Pujol para la investidura del señor (José María) Aznar. Es que parece que no recordamos los tiempos, no estamos diciendo nada nuevo, estamos diciendo lo que siempre hemos dicho».