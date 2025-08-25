Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El corte total de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. DV

Vox eleva su repulsa a Mompó y le acusa de someter a Valencia «al yugo del catalanismo»

José María Llanos clama contra el presidente popular de la Diputación y lo vuelve a situar como el principal enemigo de los voxistas por su apoyo a la lengua normativa

Burguera

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:45

Los voxistas miran a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, con una desconfianza creciente. La suerte del dirigente popular es que el PSPV ... hace todo lo posible, aunque sea involuntariamente, para que la endeble mayoría en la corporación se mantenga, ya que los socialistas no pierden ocasión para apostar justo por lo contrario que les permitiría acercarse a Ens Uneix (ascenso con prisa y sin pausa de Rebeca Torró, gran enemiga política de los municipalistas de Ontinyent, o apoyo a Raga cuando intentó desbancar del liderazgo del PSPV a Bielsa, con el que el partido de Jorge Rodríguez había comenzado a retomar la relación), el partido bisagra en la institución provincial. En cualquier caso, desde Vox no se dejan de arremeter contra Mompó siempre que se tiene ocasión, también de cara a iniciar el curso político.

