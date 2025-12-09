Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 93.654,70 euros a un acertante en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Feijóo y Abascal, en el patio del Congreso. EFE

Vox desconfía de un PP dividido en cuatro

El partido de Abascal afirma que no sabe a qué atenerse ante los populares por las diferencias de actuación de los barones

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

Más allá de la teatralidad propia de cualquier negociación, el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, fue investido el 27 de ... noviembre, a la primera y sin sobresaltos, con el apoyo de Vox. Al partido de Santiago Abascal le valió con que Pérez Llorca pronunciase un discurso duro con la inmigración irregular, contrario al Pacto Verde europeo y en el que reclamaba «obras hidráulicas de gran calado», en la línea del pacto presupuestario que habían alcanzado con Carlos Mazón unos meses antes, en mayo, para otorgarle su confianza. «Usted tiene la oportunidad de apoyarse en Vox para dignificar a los valencianos desde la lealtad y el amor a nuestra patria. Vox le tiende la mano y le ofrece un camino», dijo el portavoz de los de Santiago Abascal en Les Corts, José María Llanos, tras la intervención de Pérez Llorca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  9. 9 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox desconfía de un PP dividido en cuatro

Vox desconfía de un PP dividido en cuatro