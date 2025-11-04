Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes
Javier Ortega Smith. EP

Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

Fundador del partido pero ahora alejado de Santiago Abascal, será sustituido por Carlos Hernández Quero

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Vox ha apartado este lunes de la portavocía adjunta del Congreso a Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido que, sin embargo, ahora ... está distanciado de la dirección nacional. Ortega Smith, que continuará con su cargo de portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, ha nombrado en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso