El 'volem votar' de Morant no supera la barrera de la intrascendencia

Diana Morant tiene un plan. La afirmación la realizan miembros de su equipo más cercano. La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos ha ... pasado este fin de semana en la Comunitat Valenciana, el sábado con una reunión de la ejecutiva del PSPV y un concierto en Aldaia, y el domingo en la Romeria de les Canyes en Castellón. Este lunes tenía agenda de ministra, pero esta misma semana regresará a la Comunitat. Morant ha entendido que tiene que redoblar su presencia en la Comunitat, y que su condición de líder del partido le obliga a adoptar roles que poco o nada tienen que ver con los de miembro del Gobierno, siempre constreñidos a las órdenes de Moncloa.

Hasta aquí las intenciones. La realidad es que la dirigente valenciana trata de combatir el frente abierto que mantiene desde su llegada al cargo, el de la invisibilidad, y que se suma a las discrepancias en su partido respecto a la estrategia de oposición a Mazón. Y en particular, a la decisión de decir 'no' a la presentación de una moción de censura contra el president de la Generalitat precisamente cuando la situación política del dirigente popular vive una de sus momentos más complicados.

El pasado 12 de marzo Morant confirmó formalmente que su partido no presentaría esa moción de censura y que, en su lugar, exigiría la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana. «Queremos votar. Volem votar», proclamó en castellano y en valenciano. Casi dos semanas después, es verdad que con las fiestas falleras de por medio, el balance de ese anuncio resulta poco menos que indescifrable. La exigencia de la líder socialista ni siquiera ha llegado a tener una respuesta formal de Mazón, que lo que sí ha hecho, en cambio, es cerrar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025.

La dirección socialista ha arropado a Morant en su decisión de centrar sus esfuerzos en la reclamación de elecciones anticipadas, desmarcándose de una moción que, de forma prioritaria, viene reclamando Compromís. «En público nadie ha criticado esa decisión», admite el entorno de la ministra, que reconoce no obstante que aún queda por hacer esa labor pedagógica de «convencer a determinados compañeros del partido» de las bondades de esa estrategia.

Desde que Morant solicitó ese adelanto electoral, algunas voces del PSPV vienen expresando en privado sus dudas sobre la oportunidad o no de renunciar a la moción de censura. Una decisión adoptada a partir del convencimiento de que no se podría aprobar (Vox ya descartó apoyarla) y de la imposibilidad de presentar a la propia Morant como aspirante a la presidencia, como consecuencia de no ser diputada autonómica.

Aún así, las fuentes del PSPV consultadas lamentan la actitud «errática» de la dirección del PSPV, que antes de descartar la moción dejó pasar semanas contemplando muy seriamente esa posibilidad. Algunos cargos lamentan que Morant se mueva «al dictado de Madrid que no piensa en clave valenciana, sino española» y admiten que el acuerdo con Vox para los presupuestos «son un gran balón de oxígeno para Mazón, con o sin Vox, pero oxígeno, y que si no fuera por la jueza de Catarroja, la oposición de los socialistas valencianos aún resultaría más intrascendente. «Lo de 'volem votar' ha tenido poco efecto» hasta la fecha, se reconoce.

El entorno de la ministra, no obstante, explica que el anunció de Morant para pedir elecciones anticipadas a Mazón no se limita a una mera iniciativa, sino que responde a una campaña con la que se pretende «que en seis meses o un año la ciudadanía exija masivamente elecciones anticipadas». De hecho, la dirección socialista planea presentar mociones en los ayuntamientos para obligar al resto de partidos a posicionarse, y en particular a Compromís.

Desde la ejecutiva del PSPV se admite que Mazón ahora, máxime tras ese acuerdo de presupuestos con Vox, no convocará elecciones anticipadas. Por eso la propuesta se plantea a medio y largo plazo. «Es una propuesta audaz», señala un cargo socialista, que reconoce que el hecho de no poder presentar a Morant como candidata a sustituir a Mazón «ha sido un factor que se ha tenido en cuenta» a la hora de tomar una decisión sobre esa iniciativa. «Hemos decidido lo que pensamos que es más útil», se remacha.

La dirección socialista quiere aprovechar la tramitación de los presupuestos que comenzará en pocos días en Les Corts para insistir «en la falta de legitimidad del Consell, en que son los presupuestos del Ventorro y en pedir elecciones». «Primero tenemos que convencer a los nuestros, y después a la sociedad», admite un interlocutor, que asegura que «ningún cargo del partido ha cuestionado en público esta decisión».

Un silencio que, otras fuentes del partido, vinculan con una posición interesada, de algunos cargos del PSPV, pendientes más de repetir en las listas electorales de 2027 que de expresar una opinión que les pueda indisponer con la secretaria general o con el aparato socialista.