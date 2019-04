«Ya se han visto las prioridades de Sánchez. Y la Comunitat no es una» Lidera la candidatura del PP al Congreso por Valencia y asegura que no se puede confiar en un gobierno socialista para cambiar el modelo de financiación de la Comunitat JUAN SANCHIS VALENCIA. Sábado, 13 abril 2019, 23:54

Belén Hoyo encabeza por primera vez la lista del PP al Congreso de los Diputados por Valencia y advierte del riesgo que supone para la Comunitat que Sánchez siga en La Moncloa.

-¿Qué necesita la Comunitat Valenciana en Madrid?

-Necesita ser escuchada en Madrid, tener fuerza y creo que llevamos la mejor candidatura para que la provincia de Valencia esté lo mejor representada posible.

-¿Qué pasará con el sistema de financiación?

-La Comunitat necesita un nuevo modelo de financiación y Pablo Casado se ha comprometido de manera expresa a cambiarlo si es presidente. El actual fue aprobado por el PSOE con la oposición del PP y discrimina a la Comunitat.

-También el PSOE se ha comprometido a cambiarlo.

-Sánchez se comprometió y en estos meses de gobierno ha mentido. Tampoco lo va a abordar en el futuro. Ya se han visto cuales son sus prioridades y qué comunidades son las importantes para él. La Comunitat no es una de ellas. Ha sido rehén de Cataluña y de partidos proetarras. Es muy grave que Otegi haya dicho que permanentemente se le llama desde el PSOE para llegar a acuerdos. Ese puede ser el futuro si continúa en La Moncloa.

-Su campaña está insistiendo en el voto útil.

-Las encuestas dicen que hay muchos indecisos y nosotros buscamos que los de centroderecha y los que defienden la Constitución y las leyes, si quieren que gobierne el PP, tienen que votar, al PP. Aunque resulte paradójico el voto a Vox puede ser un voto a Pedro Sánchez. Y el voto a Ciudadanos, como son bastante chaqueteros, nunca sabes donde puede terminar.

-Con Casado el PP ha dado un giro a la derecha. ¿Es otro PP?

-Hay que recordar que Rajoy fue el que con sus políticas evitó que España fuera intervenida. El PP de Rajoy gestionó muy bien. Si es verdad que al PP le hacía falta una regeneración como a cualquier partido cuando pasa un tiempo. Con Casado se ha conseguido y es el presidente que necesitaba el PP y necesita España.

-La economía está poco presente en la campaña.

-No me extraña que el PSOE no quiera hablar de economía porque cuando ha gobernado ha sido un desastre. De que la economía vaya bien, depende el Estado del Bienestar. A los ciudadanos les debería preocupar que el PSOE no hable de economía. Quizá quieran ocultar su programa como hacen con el que tienen sobre Cataluña y que Iceta ha revelado.

-¿Qué le parece la opinión de Suárez Illana sobre el aborto? ¿Qué piensa de la eutanasia?

-No estoy de acuerdo con Suárez Illana. Creo que se equivocó, pero ha rectificado. El PP en general es defensor de la vida. El debate sobre la eutanasia es complejo y prefiero no opinar.

-Ustedes insisten sobre el riesgo del catalanismo.

-Es un riesgo real. A lo que se han dedicado Compromís y PSPV es a catalanizar la Comunitat creando un modelo sectario que lo que pretende es adoctrinar. Lo que han hecho Puig y Oltra es seguir la hoja de ruta de Cataluña. Me parece vergonzoso y no se puede permitir.

-¿Cree que la corrupción pasará factura al PP?

-El PSOE no puede dar lecciones de nada. En Ontinyent se presenta un imputado y se han saltado sus líneas rojas sin inmutarse. No afectará porque somos un partido renovado donde nadie de los que estamos en listas tenemos nada que ver con esos casos.

-¿Cree que el PP ha hecho unas listas al Congreso muy anti Bonig?

-En absoluto. Han sido coordinadas entre Valencia y Madrid. El resultado es bueno y en ellas mezclamos experiencia y juventud, gente del partido con fichajes de profesionales de prestigio.

-¿Con qué campaña se queda? ¿Con la de Bonig, más tranquila, o con la de Casado, más agresiva?

-Son complementarias. Se podría decir que tanto Bonig como Casado son políticamente hablando hiperactivos. Es una campaña de no parar, son incansables. Y en esto me identifico con los dos.

-¿Con quién pactarían?

-No pensamos en los pactos en este momento. Queremos lograr los mejores resultados, tener una mayoría suficiente para gobernar, pero hemos demostrado que somos un partido dialogante, capaz de llegar a acuerdos si es necesario.