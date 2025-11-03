La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»

Maribel Vilaplana ha negado que enseñara a Carlos Mazón ningún vídeo de inundaciones en Utiel el día de la dana durante la comida en El ... Ventorro. La comunicadora ha testificado ante la jueza de Catarroja que instruye la causa y ha detallado qué pasó en esa sobremesa. Se ha mostrado dispuesta a colaborar para esclarecer algunos aspectos, como el del ticket del parking, y ha desvelado cómo se comportó Mazón durante esas horas,

Vilaplana ha subrayado que Mazón estaba siempre con el móvil. «Yo silencié el mío y lo guardé». Pero el aparato de Mazón estaba en la mesa. «No estaba incomunicado porque atendía al teléfono. Escribía y llamaba. Tengo la percepción de que hablaba poco. Me hacía gestos, en plan, un minuto. Iba y venía«, describió. Todo sucedió con »normalidad«. »No recuerdo si rechazó llamadas«.

El vídeo de Utiel y el chat del móvil

La periodista explicó que ese día ella no tenía una especial percepción del riesgo porque, según ha explicado, no lee prensa ni ve la televisión salvo un rato la radio por la mañana. Y ha desmentido que le mostrara el vídeo de ninguna inundación a Mazón. De hecho, ni siquiera lo vio, según ha testificado. «Eso es de un chat familiar. No es un vídeo sino un link. Yo el móvil lo tengo guardado, lo saco en uno de esos momentos que sale Mazón. Y pongo un emoticono. Ni lo abro. No vi el vídeo. Me atormenta no haberlo abierto, de hecho», ha admitido.

Vilaplana, además, ha mostrado el contenido de ese chat a la letrada de la Administración de Justicia. «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa. Todo esto es una maldita casualidad. ¿Por qué tuvo que ser ese día? He perdido un amigo en la dana. No pude ni despedirme porque estaba en el hospital. No consigo perdonarme estar ese día allí».

Finalmente, Vilaplana ha tratado de buscar una explicación a los que pasó. «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo seguir hablándome con normalidad. Pienso que no sabía nada porque si no no es posible», terminó.