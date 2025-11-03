Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Maribel, a su llegada al juzgado, escoltada por la Guardia Civil.

Ver 22 fotos
Maribel, a su llegada al juzgado, escoltada por la Guardia Civil. EFE

La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»

La comunicadora detalla qué pasó realmente en El Ventorro y niega que se lo enseñara a Mazón

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

Maribel Vilaplana ha negado que enseñara a Carlos Mazón ningún vídeo de inundaciones en Utiel el día de la dana durante la comida en El ... Ventorro. La comunicadora ha testificado ante la jueza de Catarroja que instruye la causa y ha detallado qué pasó en esa sobremesa. Se ha mostrado dispuesta a colaborar para esclarecer algunos aspectos, como el del ticket del parking, y ha desvelado cómo se comportó Mazón durante esas horas,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»