Llanos Massó, presidenta de Les Corts. Irene Marsilla

Víctimas de la dana, sobre la presidenta de Les Corts: «No nos esperamos nada bueno de ella»

La asociación de fallecidos asegura que «se ha intentado boicotear desde el principio» su participación en la investigación parlamentaria en la Cámara valenciana

E. P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:10

La Associació Víctimes Mortals Dana 29-O considera que «se ha intentado boicotear desde el primer momento» su participación en la comisión de investigación sobre ... la dana en Les Corts, que fue constituida el pasado enero y no inició las comparecencias hasta julio con las intervenciones de varios técnicos. «Se está haciendo todo lo posible para que, o no vayamos, o que nuestra presencia sea la mínima. No es una impresión, es un hecho», manifiesta la presidenta de esta entidad, Rosa Álvarez.

