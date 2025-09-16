Víctimas de la dana, sobre la presidenta de Les Corts: «No nos esperamos nada bueno de ella»

La Associació Víctimes Mortals Dana 29-O considera que «se ha intentado boicotear desde el primer momento» su participación en la comisión de investigación sobre ... la dana en Les Corts, que fue constituida el pasado enero y no inició las comparecencias hasta julio con las intervenciones de varios técnicos. «Se está haciendo todo lo posible para que, o no vayamos, o que nuestra presencia sea la mínima. No es una impresión, es un hecho», manifiesta la presidenta de esta entidad, Rosa Álvarez.

La mesa de esta comisión de investigación, que está presidida por la diputada de Vox Miriam Turiel, se reunirá este próximo jueves para fijar el calendario y poner fecha a las próximas sesiones. Para la asociación, el hecho de que a mediados de septiembre todavía no se hayan programado nuevas comparecencias responde a un interés de dilatar la participación de las víctimas en esta comisión.

Álvarez critica que desde Les Corts pidieran a las principales asociaciones que escogieran a una única persona por cada entidad. «De una asociación que representa a más de 90 víctimas solo puede ir una persona», lamenta la presidenta de esta entidad.

Respecto al Debate de Política General que se celebrará la próxima semana en Les Corts, la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O asegura que todavía no ha recibido ninguna invitación formal para asistir, aunque lo estudiará independientemente del grupo parlamentario que se la remita. «Nos da igual que sea el PSPV, Compromís o el PP», subraya Álvarez, que rechaza la postura de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), quien este martes ha asegurado que la presidencia de la cámara «no puede invitar directamente» a las asociaciones de víctimas al Debate de Política General, sino que se trata de una cuestión «de cada grupo parlamentario».

«Disolvernos como un azucarillo»

«Que no nos quiera invitar no nos supone ninguna sorpresa conociendo su trayectoria desde que nos creamos hasta hoy. No nos esperamos nada bueno de ella. Ellos querrían que las asociaciones, sobre todo las mayoritarias, nos disolviéramos como un azucarillo», denuncia Álvarez.

La presidenta de esta asociación defiende que «a priori» sería positivo que las víctimas asistieran al Debate, dado que es la sesión «más importante» del curso parlamentario y se abordan cuestiones que «afectan directamente a toda la ciudadanía», sobre todo ahora que está a punto de cumplirse el primer aniversario de la dana. «Que estemos allí no es nada negativo; al contrario, sería positivo para todos y todo el mundo tendría que estar contento de que las asociaciones mayoritarias estemos allí», subraya.

En el Congreso, «cosa de ellos»

Preguntada por la tardanza en activar la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso y por las discrepancias del PSOE a que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de esta entidad recuerda que las asociaciones no solicitaron que participaran políticos, sino víctimas y técnicos, para evitar que este foro se convierta en un «rifirrafe» entre partidos.

«Eso es una cosa de ellos, que se apañen entre ellos», zanja tras exigir «que empiece ya» esta comisión de investigación en la Cámara Baja.