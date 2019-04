La vicepresidenta usa los reproches de Soler al PP para afear a Sánchez el FLA El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / DAMIÁN TORRES La líder de Compromís aprovecha los ataques del conseller socialista en 2018 contra Rajoy para lamentar que el actual Gobierno central ahoga la liquidez a la Comunitat BURGUERA VALENCIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:24

La portavoz del Consell, vicepresidenta, y líder de Compromís, Mónica Oltra, lamentó ayer en varias ocasiones la falta de liquidez que sufre la Generalitat, que achacó al modo en que el Gobierno central transfiere fondos a la Comunitat. Durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, se le insistió sobre si ese reproche lo hacía extensivo al FLA, unos fondos que aún no han llegado a las arcas del Consell, lo que ha provocado la queja de Compromís mientras desde el PSPV se han templado gaitas al recordar que en otros ejercicios también se produjeron retrasos. Sin embargo, Oltra, ayer, no estaba para gaitas. Aprovechó la insistencia sobre el tema para comentar, ante la falta de liquidez: «Me refiero a transferencias, al FLA... a los recursos que necesita la Comunitat para garantizar los derechos de valencianos y valencianas. Que tenemos obligación, por ley, de garantizarlos». Y fue ahí cuando hizo una maldad tras unos segundos de duda.

«Voy a resumir esto». Anunció, y comenzó a leer: ««El Gobierno central, que ha incumplido su promesa de reformar el modelo, no activa el extra FLA hasta bien avanzado el ejercicio o incluso a finales. La Comunitat padece un problema de liquidez y los proveedores son los damnificados por esta situación, ya que los pagos se demoran. El resultado de este marco financiero injusto es que una parte de nuestros ingresos llegan, no como al resto mediante trasferencias, sino en forma de prestamos del FLA muchos meses después, cuando el Ejecutivo central tiene a bien, dañando las posibilidades de nuestras empresas y ciudadanos». Tras la lectura, señaló: «Yo suscribo todas u cada una de estas palabras», y añadió: «Y el Consell suscribe cada una de estas palabras que el conseller Soler pronunció en febrero y marzo de 2018». De este modo, la vicepresidenta aprovechó el tono muy reivindicativo del responsable de Hacienda, el socialista Vicent Soler, cuando el popular Mariano Rajoy habitaba en la Moncloa, para subrayar que el Gobierno central actual, el del socialista Pedro Sánchez, no haya modificado la situación.

Fuentes de la Generalitat, por su parte, recordaron que los fondos llegan en función de una ley orgánica de 2012 en función de una imposición de Bruselas para ajustar el gasto público español en los peores momentos de la crisis. Las mismas fuentes recordaron que para recibir el FLA hay que someterse a un plan de ajuste que el Ministerio de Hacienda debe aprobar y que no se trata de un capricho ni se puede prevaricar adelantando liquidez. En este sentido, se auguró que el FLA llegará este año más pronto que durante los mandatos del PP. Hasta que eso ocurra, el pulso entre Compromís y el PSPV se mantendrá, y más teniendo en cuenta que quedan apenas 20 días para las elecciones generales y autonómicas.