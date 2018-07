Vicent Marzà: «No compartimento la vida por idiomas. Pienso, sueño, escribo, leo y hablo en valenciano, castellano, inglés y francés» El conseller de Educación desvela sus aficiones, gustos y preferencias en esta entrevista EFE Valencia Sábado, 28 julio 2018, 11:52

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà (Castelló, 1983), desvela en una entrevista con la Agencia EFE que colecciona mapas, que en la cocina no pasa de pinche, y que para él un plan perfecto de fin de semana es recorrer la montaña en bicicleta.

PREGUNTA: Si un fin de semana la dan a elegir entre salir a la montaña o montarse en la bicicleta, ¿le ponen en un brete?

RESPUESTA: ¡Al revés! Es el plan perfecto, recorrer la montaña montado en bicicleta, siempre que sea por circuitos bien delimitados para bicis de montaña. En nuestras comarcas tenemos circuitos BTT impresionantes que nos permiten conocer el interior, la costa, el norte y el sur. Los recomiendo.

P: Al dominar varias lenguas, ¿es de los que se enfada en inglés, se declara en francés y aconseja en valenciano, por ejemplo?

R: Ja, ja, ja. No compartimento la vida por idiomas. Pienso, sueño, escribo, leo y hablo en valenciano, castellano, inglés y francés. Cuando viajo me gusta explorar el idioma o los idiomas del país que visito y cuando vuelvo siempre me traigo expresiones curiosas en la mochila.

P: ¿Le gusta leer varios libros a la vez, o prefiere uno detrás de otro? ¿Y por qué tipo de lectura suele optar?

R: Leo mucho... muchos textos normativos, el trabajo lo requiere. Los momentos reservados al placer de la lectura suelen ser de un solo libro y de ensayo. El último que he leído es de memorias, del atleta John Carlos. Un libro brillante, ejemplo de dignidad llevada a su máxima expresión.

P: ¿De dónde la viene la afición a coleccionar mapas del mundo? ¿Ha conseguido ya encontrar alguno sin fronteras?

R: De mi afición por descubrir y recorrer el mundo. Sí, colecciono todo tipo de mapas, pero aún no he encontrado un mapa físico del mundo sin las líneas fronterizas. He estado incluso en librerías especializadas de Gran Bretaña, donde son también muy dados a los mapas y ... por ahora nada. No desisto en mi intento y algún día lo encontraré.

P: Más allá de la receta de la alcachofa al horno, ¿se desenvuelve en la cocina?

R: Mi nevera no es la más interesante que puedas encontrar. Me gusta colaborar en las preparación de comidas y cenas de amigos. En las típicas quedadas para hacer una buena paella como mínimo suelo hacer de pinche. Pero más allá ...

P: ¿Si pusiéramos ahora en marcha su reproductor de música, qué escucharíamos?

R: Tendríamos seguro canciones de Aspencat, Silvia Pérez Cruz, Tardor o Inèrcia.

P: ¿Es de los que cuenta sus vacaciones en las redes sociales, o más bien cuando viaja lo hace en plan 'top secret' y ni sus colaboradores más cercanos saben dónde va?

R: Me decanto por el 'top secret', así descansamos de verdad todos.

P: Confiese: desde que asumió la cartera de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ¿cuántas veces ha pensado quién me manda a mí meterme en esto?

R: Me apasionan todas las áreas de esta cartera y me gusta trabajar concienzudamente por garantizar la igualdad de oportunidades en todos los sentidos. Estoy muy orgulloso de trabajar por las personas en todas estas materias. Pero sí, como todas las personas he tenido dudas, y creo que eso es sano y bueno.

P: Al ser el conseller más joven del Gobierno valenciano, ¿sus compañeros de Gobierno le tratan con condescendencia, o recurren a usted para estar más al día?

R: Me gusta la frase atribuida a Lincoln que dice 'lo que cuenta no son los años de tu vida, sino la vida de tus años' y mis compañeros de Gobierno me han tratado bajo este prisma desde el primer día.

P: Cuando llega a casa después de una jornada de trabajo, ¿qué es lo primero que hace ?

R: Descalzarme.