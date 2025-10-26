Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Encuesta de GAD 3 para LAS PROVINCIAS y ABC

Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón

El 66% critica la respuesta del Ejecutivo central y el 61% ve al president como principal responsable político

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:30

Comenta

La dana que el pasado 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y provocó la muerte de 229 víctimas mortales dejó también a su ... paso una terrible sensación de orfandad, de abandono por parte de las administraciones públicas, incapaces de anticiparse primero a la riada y de reaccionar más tarde a la situación de emergencia. Una encuesta elaborada por GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC concluye que la mayoría de valencianos señala al Gobierno central por no haber estado a la altura de las circunstancias. Pero también al president de la Generalitat, Carlos Mazón, al que se considera como el principal responsable político de lo ocurrido.

