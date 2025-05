Valencianos en Madrid, el PSPV se hace invisible Irrelevancia. Morant, desapercibida como ministra, encabeza un pequeño grupo de altos cargos de la Comunitat sin apenas protagonismo en la capital, y sin margen para que el Gobierno sea más sensible con Valencia

El poder valenciano en Madrid da nombre a la idea de la capacidad de influencia en el Ejecutivo central de cargos o responsables nacidos en la Comunitat. Cuando ha coincidido el color político de los dos gobiernos, el central y el autonómico, ha servido para medir la influencia de la administración autonómica valenciana en la central. Cuando no ocurre de esa manera, como es el caso, puede ayudar a retratar el peso valenciano en el Ejecutivo central. Y más que el peso en sí, la capacidad de influencia, en este caso del socialismo valenciano, en el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Y cuál es? Históricamente, el peso valenciano en Madrid ha sido muy discutible. O lo han ejercido figuras no vinculadas al PSPV, como ocurrió durante la época de María Teresa Fernández de la Vega, Bernat Soria o José Solbes, o su paso ha sido efímero, como ocurrió de forma superlativa con Carmen Montón, pero también en el caso de Leire Pajín o incluso de Joan Lerma. La figura valenciana que atesoró más peso e influencia en el Ejecutivo central fue probablemente José Luis Ábalos, titular de Transportes y número 3 del PSOE entre 2018 y 2021. Ni que decir tiene que, desde su caída en desgracia, primero, y con las investigaciones judiciales que le afectan, después, la figura del exdirigente valenciano se ha visto más que señalada.

¿Y cómo es ahora ese peso valenciano en el Gobierno? La presencia en el Ejecutivo central la encabeza, obviamente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Miembro del Gobierno de Sánchez desde verano de 2021, incorporada para ocupar la cuota que dejó Ábalos, Morant sacó adelante en el verano de 2022 la reforma de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que otorgaba más garantías y derechos a la comunidad científica e innovadora e introducía importantes mejoras en el sistema español de I+D+I. Morant, no obstante, ha tenido que surfear con polémicas como la del CNIO, debates como el abierto por Sánchez sobre las universidades privadas en el que no se le vio, y muy en particular, con una marcada invisibilidad, reflejada de forma persistente por las encuestas del CIS.

Elegida líder del socialismo valenciano hace poco más de un año, gracias a las maniobras de Ferraz para despejarle el terreno de competidores, la exalcaldesa de Gandia –autora de la repetida frase «soy la primera mujer universitaria de una familia humilde y trabajadora. Nieta de criados, mi abuela no sabía ni leer ni escribir»- no sólo no ha acabado de coser al PSPV, como demostró la derrota de 'su' candidato a líder provincial de Valencia, Robert Raga, ante Carlos Fernández Bielsa, sino que además ha visto surgir con fuerza el liderazgo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que a diferencia de la propia Morant sí que ha sabido aprovechar la gestión de la dana por parte de la Generalitat para reforzarse políticamente.

De hecho, es Bernabé la dirigente del PSPV que probablemente cuente con mayor capacidad de influencia en el Ejecutivo central. Con capacidad de diálogo con todos los ministros, ascendida por Pedro Sánchez a la dirección federal, y elegida ya como líder del PSPV de la ciudad de Valencia, Bernabé gana peso e influencia como la principal voz del Ejecutivo central en la Comunitat, muy por encima de la ministra de Morant, y también de cualquiera de los valencianos que ocupan responsabilidades en el segundo escalón del Ejecutivo central.

Pero Bernabé no está en Madrid. Sí que desempeñan esa responsabilidad varios secretarios de Estado. Arcadi España lo es de Política Territorial en el ministerio que encabeza Ángel Víctor Torres. Hombre de confianza del expresident Ximo Puig, de carácter afable y discurso bien construido, España es el cargo valenciano del Gobierno que más se ha prodigado en la Comunitat. Al exconseller se le ha visto acompañando al ministro Torres por la dana, y arropando también a Diana Morant. Perfil poco dado a las grandilocuencias, outsider de múltiples responsabilidades, a España se le nota mucho más cómodo en un segundo plano que en posiciones de protagonismo. Y en estos seis meses se le ha notado. En su equipo también cuenta con varios ex cargos valencianos del Botánico.

Hay otra secretaria de Estado valenciana. Rebeca Torró, exconsellera y secretaria de Estado de Industria en el departamento que dirige Jordi Hereu, con un perfil aguerrido que puso de manifiesto durante su etapa de portavoz del PSPV en Les Corts, su labor en el departamento ha seguido una trayectoria que no ha tenido protagonismo alguno en la Comunitat, más allá de aspectos puntuales vinculados a la aprobación de nuevos proyectos de la línea 4 del PERTE de descarbonización industrial, y que se ha visto penalizada por el retraso en el pago de las ayudas a los afectados por la dana. Torró es un caso singularmente llamativo porque está al frente de un área que, en una provincia como la de Valencia sacudida por la dana, debería permitirle una visibilidad mucho mayor de la que dispone.

También es secretaria de Estado, y también es valenciana, Lydia del Canto, ex directora de comunicación de la Generalitat –en la etapa de Ximo Puig- y exdirectora del diario Levante-EMV, la periodista valenciana sustituyó a finales del año pasado a Ion Antolín, que ocupó el puesto apenas unas semanas. La labor de Del Canto, obviamente, no es comparable a la de España o Torró, toda vez que sus funciones están vinculadas a la comunicación de Moncloa.

Otro cargo valenciano en Madrid del que cabría esperar bastante más protagonismo, en la capital y en la Comunitat, es el del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca. Ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en la etapa de Puig, su currículum detalla que ha participado en el «diseño y puesta en marcha de las principales líneas de préstamos del Plan de Recuperación que gestiona» el ICO. Y sin embargo, Illueca no ha aprovechado el amplio margen de visibilidad que le daría no sólo esa labor, sino el hecho de ser el responsable de la entidad que concede los préstamos del Plan de Recuperación. Su perfil técnico le ha alejado de la posibilidad de poner en valor ese mecanismo, aún a pesar de que como son préstamos, tienen que devolverse.

La presencia valenciana en Madrid la completan cargos como el dircom de Óscar Puente, Pere Rostoll, flamante fichaje de Diana Morant en la ejecutiva del PSPV (secretario de Infraestructuras, Transporte y Movilidad Sostenible). Rostoll se mueve con soltura en redes sociales, donde gusta de polemizar con la administración valenciana, y en particular con la labor de Carlos Mazón. Otro miembro de la dirección de la líder del PSPV es Salvador Almenar (al frente de la secretaría de Emergencias), que ocupa la dirección de comunicación de Adif.

Son valencianos, pero no están en Madrid aunque sus puestos dependen del Ejecutivo central, el expresidente Ximo Puig, acomodado en la Embajada de España ante la OCDE en París, y la exconsellera Carmen Montón, desde 2020 Embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA en Washington. Ninguno de los dos, y especialmente la segunda, ha tenido protagonismo político alguno ni en Madrid ni en la Comunitat.

Del Gobierno central depende también Josep Vicent Boira, Comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, y José María Ángel, también comisionado del Gobierno, pero para la reconstrucción. Hay más valencianos en direcciones generales, pero con una visibilidad escasa o nula. «Igual el político más valenciano más visible ha sido el alcalde de Paterna», comenta una fuente socialista. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y senador, protagonizó junto a Gerardo Camps ese emocionante abrazo entre dos políticos valencianos pocas fechas después de la dana. «Al menos mostró sensibilidad», remacha otro cargo socialista. De los demás, poco que decir.

