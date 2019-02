Los valencianos se desentienden del aumento de inversiones de Sánchez Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso. / EFE El CIS revela que el acuerdo que figuraba en los Presupuestos del Estado es la penúltima prioridad para la ciudadanía A. CERVELLERA Viernes, 1 marzo 2019, 00:35

La clase política valenciana ha reivindicado año tras año a sus jefes de Madrid que a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se tenga en cuenta el peso económico y poblacional de la Comunitat respecto al resto de España. Esto, a fin de cuentas, era una petición de que las inversiones dedicadas a la Comunitat estuvieran en torno al 10% ya que durante la última década ninguna de las cuentas aprobadas se han acercado a este porcentaje y se han quedado varios puntos por debajo. La excepción iba a cumplirse este ejercicio ya que Pedro Sánchez presentó un proyecto para aumentar la inversión de la Comunitat hasta el 9,8% aunque luego estas cuentas no pasaron ni su primer trámite. Este cambio de postura fue celebrado por el Consell y las instituciones sociales pero contó con la indiferencia de la ciudadanía ya que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que los valencianos se desentienden de este aumento.

El barómetro del mes de febrero no sólo ha revelado la intención de voto sino muchos otros datos. En este caso se ha optado por preguntar diferentes cuestiones acerca de los presupuestos, aunque es necesario destacar que lo hicieron antes de que fueran tumbados en el Congreso. Una de las cuestiones planteadas es puntuar del 1 al 10 la importancia de determinados aspectos novedosos en estas cuentas como pueden ser la subida de las pensiones, el incremento de las partidas para combatir la violencia de género o priorizar la distribución de los recursos entre las diferentes autonomías según criterios proporcionales a su peso económico. La famosa reivindicación.

Pero el resultado no fue el esperado por muchos ya que los valencianos le dieron una nota de 4,9 en relación a sus preferencia y la situaron como la penúltima prioridad de entre las diez presentadas y sólo superada por las políticas de memoria histórica, a las que los valencianos otorgan un 4,8. El dato de las inversiones es idéntico a la media de todo el Estado y cuenta con una baja aceptación, que no se da en otras comunidades con inversiones por debajo de su peso, como las Islas Baleares o Cataluña. Llama la atención como el 14% de los valencianos le otorgan un 1 a esta cuestión. Además, destaca que un 28,2% de los encuestados no sabían a qué se refería el CIS con la pregunta pese a que ha sido una cuestión en la que se ha insistido durante toda la legislatura.

Del estudio del CIS también se desprende que las novedades mejor vistas para los valencianos en las fallidas cuentas de Sánchez fueron el aumento del salario mínimo (7,7), las políticas de protección a las mujeres (7,2) y el aumento de los fondos destinados a la sanidad, la educación y la investigación (7). Otros datos que se exponen en el barómetro son que más de la mitad de los ciudadanos de la Comunitat apoyaban que las cuentas salieran adelante y se señala que el principal motivo era «porque beneficia a muchos sectores sociales». Respecto al 16% que estaba en contra de la aprobación de los presupuestos, casi la mitad alegaban que favorecían a los separatistas mientras que una tercera parte defendían que subirían los impuestos.