El PP valenciano se vuelca con Santamaría en la recta final de campaña Isabel Bonig, Íñigo de la Serna y Rubén Moreno junto a afiliados y dirigentes del PPCV. / Jesús signes Casi la totalidad de la cúpula de la formación acude a un acto con compromisarios y afiliados encabezado por el exministro De la Serna A. CERVELLERA VALENCIA. Sábado, 14 julio 2018, 01:21

Con la vista puesta en el congreso del PP que arranca en tan solo seis días, las dos principales candidaturas que aspiran a liderar el partido, la de Soraya Sáenz de Santamaría y la de Pablo Casado, buscan aprovechar cada minuto para lograr convencer a los representantes populares. En esta recta final el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, uno de los principales representantes del equipo de Santamaría, acudió ayer a Valencia para participar en un acto con militantes y compromisarios populares en el que se vio arropado por casi lo totalidad de la cúpula del PP en la Comunitat.

Desde el primer momento la mayor parte de los principales dirigentes de la formación en la Comunitat se han posicionado a favor de Santamaría, que fue la candidata más votada en la primera vuelta en toda España y en las tres provincias valencianas, y pese a las dudas que suscita el apoyo de Cospedal a Casado la apuesta sigue vigente.

En el acto de ayer se dejaron ver Eva Ortiz, secretaria general del PPCV; Rubén Moreno, presidente de la gestora en la provincia de Valencia; Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia; Miguel Barrachina, líder del PP en la provincia de Castellón; Eusebio Monzó, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, así como otros muchos diputados y concejales. Pero sin duda la asistencia más notoria fue la Isabel Bonig, presidenta de los populares en la Comunitat y portavoz en Les Corts. Hasta el momento Bonig había apostado por mantenerse al margen del proceso y no había acudido a ningún acto con los candidatos pese a que su equipo de confianza si que decidió asistir a una convocatoria de Santamaría. Tan sólo hubo dos ausencias destacadas, las de los diputados María José Català y Luis Santamaría.

Bonig, Moreno, Ortiz, Contelles o Barrachina fueron algunos de los dirigentes en el acto

Bonig abogó ayer por llegar al congreso con una candidatura «de unidad e integración» porque solo así «el PP ha sido grande». Una tesis que suele defender el equipo de Santamaría. Bonig recordó que en la primera vuelta desde el PPCV se mantuvieron en una «neutralidad» y ella no acudió a actos de ningún precandidato porque no podía acudir al de Cospedal y, por tanto, decidió no asistir a ninguno. En esta segunda vuelta, puntualizó, si acompañará a los candidatos en sus actos pero subrayó que sigue abogando por la «neutralidad, respeto total y absoluto y libertad a los militantes que en las primarias se ya pronunciaron». La presidenta de los populares valencianos también recordó que de forma mayoritaria en la Comunitat los afiliados decidieron apostar por el proyecto de la exvicepresidenta.

Por su parte, De la Serna también insistió en la necesidad de una candidatura única liderada por Santamaría. Cuestionado por un supuesto pacto entre la candidatura de Casado y quienes apoyaron a Cospedal en la primera vuelta, De la Serna remarcó que no tiene de ello y apeló a la «decisión libre del compromisario que la tiene». El exministro apostilló que, el próximo sábado 21, los compromisarios populares tendrán que decidir la persona que «por sus cualidades, características, la forma de abordar la gestión; aquí estamos votando al próximo candidato a la presidencia del Gobierno».