El PP valenciano reclama cambios en la cúpula de Génova tras el 26-M

La líder del PPCV, Isabel Bonig, junto a otros líderes del PPCV. / jesús signes Pide que se respete más a los territorios y sus estructuras, y cree que hay gente «que no está a la altura» ni dispuesta a sacrificarse VALENCIA. Sábado, 25 mayo 2019

La dirección del PPCV considera que la calle Génova debe abordar un periodo de reflexión desde el próximo lunes, tras las elecciones del 26-M, que incluya cambios en la actual dirección y que permita recuperar la sintonía con la mayoría de los ciudadanos.

El batacazo de las generales del 28 de abril provocó que la cúpula de los populares que dirige Pablo Casado mostrara su disposición a corregir un posicionamiento que, desde las elecciones andaluzas, se había visto condicionado por la irrupción de Vox. Una decisión, no obstante, subordinada a la proximidad de la cita electoral de mañana domingo.

Tras esos comicios, Casado pretende abordar un debate interno respecto a la situación del partido. Sobre la mesa, la posibilidad de realizar cambios en la dirección, dirigidos a renovar cúpula y discurso para afrontar una legislatura en la que el riesgo de sorpasso por parte de Cs es real. La dirección del PPCV, con su presidenta a la cabeza, Isabel Bonig, no ha hecho un diagnóstico público de la situación en la que se encuentra el partido. En privado, no obstante, la formación no duda a la hora de señalar cuáles son las recetas a aplicar. Las fuentes de la dirección del PPCV consultadas consideran necesario incorporar a la dirección nacional «a gente que conozca el partido, su mecánica y que respete a los territorios y a sus estructuras». Esa referencia al respeto a los territorios llega después de que Casado, en la composición de la nueva dirección nacional tras imponerse el pasado mes de julio a Soraya Sáenz de Santamaría, decidiera prescindir de algunos de los pesos pesados del equipo de Bonig -como su secretaria general, Eva Ortiz, o el líder del PP alicantino, Pepe Císcar-, y en cambio mantuviera o incorporara a algunos de los referentes menos afines a la líder regional, como César Sánchez, Vicente Betoret o Luis Santamaría -además del protagonismo de Belén Hoyo-. Nombramientos, en definitiva, que han podido poner en cuestión el liderazgo de la presidenta del PPCV.

Génova ha protagonizado varios desencuentros con la dirección del PPCV durante los últimos meses

La cúpula del PPCV defiende la necesidad de cambios en la dirección que contribuyan a conformar un equipo con nuevas formas. «Casado tiene un grupo pequeño con menos medios y mucha gente que no está a la altura de la titánica tarea que hay que hacer y que además no está dispuesta a sacrificarse y eso es un problema», se reflexiona.

Desde la llegada de Casado a la presidencia del PP, las diferencias entre la calle Génova y la cúpula del PPCV se han sucedido. Los nombramientos en el equipo del nuevo presidente popular se sumaron a la encuesta sobre el candidato para la ciudad de Valencia -de la que el equipo de Bonig se enteró a través de este diario- y a la composición de las candidaturas para las generales, a espaldas de la dirección valenciana. Una ruptura que no ha sido ajena a la apuesta que los principales cargos del PPCV habían hecho meses antes por Sáenz de Santamaría.

Los populares valencianos recuerdan que no sólo cosecharon mejores resultados que Casado el 28-A, sino que Bonig se impuso en el congreso regional con un porcentaje de votos superior al del presidente nacional. Y lamentan que en Génova haya gente dedicada al enredo. «Hay muy pocas manos para trabajar y que además tengan talento», se remarca. Los cargos consultados lamentan además las dificultades que encuentran para dejarse aconsejar por parte de la dirección nacional. La salida de algunos veteranos del partido durante los últimos meses acentúa la preocupación entre los populares de la Comunitat, que consideran imprescindible que el PP vuelva a ser un partido cómodo.