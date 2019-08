El PP valenciano, preparado para la «batalla final» del agua Diputación de Alicante El presidente de la Diputación de Alicante sella un frente común con Murcia frente al Gobierno S. P./EFE Valencia / Murcia Lunes, 12 agosto 2019, 17:03

El PP valenciano levanta de nuevo la bandera del agua como estilete contra el Gobierno central. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para analizar la situación hídrica en la zona y articular estrategias comunes con el fin de plantar cara al Ministerio de Transición Ecológica para defender los derechos de los regantes del Tajo-Segura. «No vamos a permitir que se se recorte ni un solo litro de agua del trasvase Tajo-Segura« señalaron ambos dirigentes ante el clima de »desasosiego« por las últimas medidas de la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, de que los municipios ribereños entren en la Comisión de Explotación del Trasvase.

Tanto el Gobierno murciano como la Diputación de Alicante buscarán alianzas con Andalucía «para frenar una deriva en cuanto a la política hídrica nacional» y presentar alegaciones administrativas, incluso no se descarta la vía judicial en lo que parece ser la «batalla final».

Mazón afirmó que «no cederemos ni un milímetro a lo que nos viene y cada gota de agua que nos quieran quitar los intentaremos compensar con gotas de sudor, de sangre», en términos literarios,puntualizó.

Y es que, recordó, «hace 15 años ya se desnaturalizó la Comisión de Explotación, dando entrada a representantes políticos y fue un desastre y se volvió a una comisión de perfil técnico y ahora vuelve a acometerse un error de ser ciertas las palabras de la ministra a los pueblos ribereños». «Hagamos lo que hagamos en este asunto saldrá mal», señaló.

Según Mazón, «si no se produce esa rectificación no tendremos más remedio que solicitar que Murcia y Alicante tengan la misma presencia en esa Comisión y entre todos volveremos a desnaturalizarla y si solo se incorporan los pueblos ribereños no tendrá vuelta a atrás y las medidas irán más allá que verter gotas de sudor por nuestra parte».

López Miras recordó que Pedro Sánchez dijo que el trasvase se cerraría y denunció que «no creen» en dicha infraestructura, a lo que Mazón destacó que la intención, a su juicio, es «clara; se está buscando la muerte del Tajo-Segura».

En materia hídrica, Mazón anunció la intención de ampliar la Mesa Provincial del Agua de Alicante y oferció a Murcia que se incorpore a dicho órgano y también al conjunto de los sectores productivos de nuestras tierras, ya que «queremos socializar el problema del agua, que afecta a todos, al pib en todas sus extensiones, como empleo, riqueza, familias».

También se alegró del anuncio de Compromís de ir a los tribunales si se confirma la noticia de la incorporación de los municipios ribereños y ha hecho un llamamiento a la unificación de esfuerzos a los partidos que gobiernan en la Comunitat Valenciana: PSPV, Compromís y Unides Podem.