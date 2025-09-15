Sumar pide ampliar los boicots a Israel y su veto en Eurovisión El ministro Ernest Urtasun aboga por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio» en Gaza

Ander Azpiroz Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05 | Actualizado 12:18h.

Los partidos a la izquierda del PSOE sacan pecho el día después de la protesta que obligó a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España cuando aún restaban 50 kilómetros para meta.

Desde Sumar Yolanda Díaz ya manifestó su satisfacción por el éxito de la protesta propalestina que se ha dejado sentir a lo largo de toda la carrera y que comenzó como un movimiento en contra de la presencia de un equipo israelí dentro del pelotón. Poco a poco las manifestaciones fueron cobrando fuerza hasta alcanzar su momento culminante ayer en las calles de Madrid.

Ernest Urtasun abogó este lunes por ir un paso más allá y ampliar el boicot. «No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI», justificó.

El ministro de Cultura puso el foco en Eurovisión. No sería el primer veto de la organización. Rusia ya ha sido expulsado del Festival por la invasión de Ucrania. La decisión queda en manos de las televisiones que organizan Eurovisión. De momento ya se han pronunciado a favor de prohibir la participación de Israel canales de País Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Su mensaje ha sido claro: si Israel participa en el festival ellos no acudirán.

Hipocresia del Gobierno

Podemos aprovechó la jornada del día después para atacar al Gobierno, al que acusó de «hipocresía vomitiva» por decir que está a favor de la movilización ciudadana, mientras se niega a romper relaciones con Israel. El portavoz morado, Pablo Fernández, también tuvo calificativos para PP y Vox: «La derecha es colaboradora de los nuevos nazis sionistas del estado terrorista y genocida de Israel».