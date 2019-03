La Universitat, pendiente del proceso judicial al ex alto cargo de Podemos La institución académica no ha abierto ningún expediente al estar el caso bajo investigación por parte de un juez A. RALLO Jueves, 28 marzo 2019, 00:38

valencia. La Universitat de Valencia sigue muy de cerca la causa judicial que afecta al profesor de Sociología y ex alto cargo de Podemos José Manuel Rodríguez. La institución académica es conocedora de la situación judicial del docente, según señalaron fuentes del Rectorado. De igual modo, añadieron que están a la espera del resultado del proceso judicial para actuar, si procede, en consecuencia.

De momento, al constar un expediente judicial abierto, la Universitat no puede iniciar un procedimiento de investigación interno para determinar algún tipo de responsabilidad a no ser que se produzca una denuncia interna, circunstancia que no se ha producido hasta la fecha.

El profesor se encuentra investigado por el juzgado de Instrucción 19 de Valencia por el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Valencia para la elaboración de un estudio sobre el mapa escolar. La colaboración se pactó con la Concejalía de Educación, en manos de María Oliver, concejal de Podemos y candidata de la formación morada a la Alcaldía.

El dinero transferido desde el Consistorio y controlado desde una cuenta abierta por la Universitat se utilizó en algunas partidas que, de entrada, no guardan relación con el objeto del convenio. Por ejemplo, se usó para costear el desplazamiento y las dietas del docente en unas jornadas celebradas en París bajo el título 'la Europa insumisa'.

Este desembolso, de cerca de 200 euros, consta en la documentación que la Universitat ha enviado al juzgado tras la reclamación del juez. De igual modo, una parte de ese montante (más de 60.000 euros) se ha destinado al pago de conferencias de otros profesores y a costear gastos de restauración relacionados con unos eventos académicos que sí aparecen, en este caso, vinculados al área educativa.

La revisión de la cuenta, que abarca desde abril de 2017 a finales de 2018, muestra otros cargos cuya idoneidad para el proyecto pueden ser cuestionados. Por ejemplo, la compra de un ordenador y un iPad. El primero por un importe de 392 euros y el segundo dispositivo por 481 euros.

También llama la atención la adquisición de dos cámaras de fotos para el desarrollo de este trabajo universitario. Una, de prestaciones más modestas (274 euros). Pero el otro aparato costó más de mil euros. Incluso se contrató un seguro (otros 100 euros) para este dispositivo, que también se sufraga con los fondos municipales. Pese al ordenador y el iPad, el docente consideró necesario la compra de tres discos duros con una inversión de casi 400 euros. La investigación judicial también muestra el desembolso de 249 euros en una mesa de juntas redonda de cristal, tal y como ha informado este diario.

LAS PROVINCIAS preguntó ayer a la institución académica si el órgano de control de la Universitat ejerció una vigilancia real sobre los cargos que se anotaron en esta cuenta y si dio el visto bueno a la compra de los aparatos tecnológicos y el viaje a París. Pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta. De igual modo, se intentó contactar con la edil afectada para conocer su opinión sobre estos gastos. No fue posible.