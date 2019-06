Unides Podem evitará que sus consellers sean diputados en Les Corts Si Esquerra Unida logra que Pérez sea consellera podría quedarse con un solo representante dentro del grupo parlamentario A. CERVELLERA Lunes, 3 junio 2019, 23:55

Valencia. La mayoría parlamentaria de los partidos de izquierda en Les Corts se redujo tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril ya que los partidos del Botánico, pese a la victoria, obtuvieron sólo cinco representantes más que la suma de PP, Cs y Vox. Esta situación ha llevado a las formaciones de izquierda a plantearse que sus futuros consellers renuncien a ser diputados para poder tener más representantes centrados en la Cámara y no poner en juego votaciones clave. Unides Podem es el partido que tiene más claro que apostará por esta fórmula ya que al ser el grupo parlamentario más pequeño necesita que todos sus integrantes se centren en Les Corts.

Las negociaciones para conformar el próximo Consell están aún en marcha pero ya se da casi por seguro que Rubén Martínez Dalmau, el que fuera candidato a la Generalitat, será conseller. También ha ganado fuerza la idea de que Rosa Pérez, líder de Esquerra Unida y dirigente destacada en la coalición, ocupe un puesto de peso en el Ejecutivo valenciano. Dalmau ejerce ahora como síndic y Pérez como portavoz adjunta así que al renunciar a ser diputados también habría que buscar un sustituto en estos puestos.

Si los dos dirigentes renuncian a ser diputados entrarían en el grupo parlamentario Naiara Davó, sustituyendo a Dalmau por la provincia de Alicante, y Jaume Monfort, en lugar de Pérez por Valencia. Los dos son miembros de Podemos por lo que su entrada llevaría a que Estefanía Blanes fuera la única diputada de Esquerra Unida en el grupo parlamentario que comparten con Podemos. Pese a ello, esta situación no se da por segura ya que la formación morada lucha para que los dos consellers que parecen que lograrán en las negociaciones recaigan en ellos y no se repartan con sus socios de Esquerra Unida. Pero el partido de Pérez no se da por vencido y por ello ha querido dejar claro que luchará hasta el final para que su líder consiga estar en el Consell hasta el punto de que ha anunciado que sino lo logra renunciará a tener cualquier puesto en el Gobierno. Esta posición cuenta con el visto bueno de PSPV y Compromís ya que creen que sería conveniente integrarles para no poner en riesgo las mayorías en Les Corts pese a que los dos diputados de Esquerra Unida no son necesarios para conformar una mayoría.

Crisis en Valencia

Mientras tienen lugar las negociaciones para el nuevo Consell continúan los movimientos tras la debacle de Unides Podem en las elecciones municipales que les dejó fuera de consistorios tan relevantes como el de Valencia. El colectivo de base 'Fent camí', integrado por personas procedentes de diversos círculos de Podemos de la ciudad de Valencia, reclamó ayer la convocatoria «más pronto que tarde» de una asamblea municipal tras la «debacle».

En un comunicado remitido a Europa Press, la corriente explicó que tras la «singular pérdida de apoyos» es «imprescindible» esa asamblea en la que los inscritos «analicen los errores que se han podido producir». Este sector del partido morado, pese a ser minoritario y no tener dirigentes de peso, expresa el malestar existente en la formación morada y, en este sentido, la dirección ya apuesta por la celebración de una asamblea para elegir un nuevo líder después de que Jaime Paulino haya decidido dar un paso al lado tras los malos resultados.