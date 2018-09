Un único ejemplar de 342 páginas que solo se puede ojear

madrid. Los trabajos de postgrado de los políticos toman un protagonismo creciente después de los casos de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y, ahora, Carmen Montón. Y cuanto menos se enseñan, más interesan por las dudas sin resolver. 'Innovaciones en la diplomacia económica española de 2000 a 2012' es el título de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que custodia con celo la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Dicha tesis vuelve a estar ahora en boca de todos. No es la primera vez. Hace años también se puso en entredicho que el hoy presidente del Gobierno pudiera haberla hecho en menos de tres años, en un tiempo que los entendidos consideran de récord, ya que lo normal vienen a ser seis.

Pero el momento elegido por Albert Rivera, líder de Ciudadanos, para rescatar el asunto de la tesis, presentada en 2012 y que obtuvo un sobresaliente 'cum laude', no pudo ser más oportuno. Por inesperado, golpeó de llenó al presidente de Gobierno. El volumen, de 342 páginas, no está digitalizado ni, pese a lo que ayer sostuvo Pedro Sánchez, subido a la la Base de Datos de Tesis Doctorales (Teseo) -aparece su ficha técnica, pero no el texto-, aunque con permiso previo puede consultarse en la biblioteca de la universidad, ubicada en la localidad de Villanueva del Pardillo, a pocos kilómetros de Madrid.

Para ello hay que realizar una solicitud, rellenando una ficha con los datos personales y el motivo de la consulta. Hasta hace poco se necesitaba la autorización de la universidad y del PSOE. Y, de hecho, a un asesor municipal del PP valenciano se le rechazó poder ver el trabajo en junio pasado.

Ayer, sin embargo, después de la comprometida pregunta de Rivera a Sánchez en el Congreso, la UCJC dio luz verde a todas las solicitudes. Eso sí, previo compromiso a no divulgar fotocopias o imágenes del documento y a «respetar la normativa vigente».