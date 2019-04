El tripartito de Valencia se tensa por la presión para que Podemos pacte con EU El partido morado reprocha a Compromís y PSPV que vinculen el acuerdo a reeditar un gobierno de izquierdas y destaca que aún es posible la confluencia A. CERVELLERA Martes, 2 abril 2019, 00:58

Valencia. Podemos y Esquerra Unida cerraron un acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones autonómicas del 28 de abril y enviaron así el mensaje a las agrupaciones locales para crear candidaturas similares para los comicios municipales de finales de mayo. En ciudades como Alicante el pacto ya se ha fraguado pero en otras como Valencia los contactos aún no han llegado a buen puerto y se han complicado unas negociaciones en las que Compromís y PSPV no dejan de presionar desde fuera. Una situación que no gusta nada en Podemos y que ha tensionado el tripartito que gobierna el Ayuntamiento de la capital.

Desde la dirección del partido morado admitieron ayer que «existen presiones» de los socios de gobierno que más que acercar un pacto con EU lo están alejando. En Podemos admiten «que los márgenes de tiempo son estrechos» ya que la coalición debe presentarse antes del 12 de abril y previamente se debería hacer algún tipo de consulta a las bases y por ello se ponen de límite esta semana para cerrar la confluencia. A día de hoy, se baraja incluir a la líder de EU en el tercer o cuarto puesto de la lista, que con las actuales perspectivas a la baja no es un asiento que esté asegurado en el consistorio.

En Podemos quisieron remarcar que es «muy poco inteligente» que se sus socios quieran vincular este posible acuerdo a la reedición del tripartito de izquierdas ya que consideraron que con este tipo de proclamas «se manda un mensaje de vulnerabilidad» al electorado progresista. Del mismo modo, se quiso dejar claro que «otros también podrían haber llegado a acuerdos».

Fuentes del PSPV trataron de quitar hierro al debate y, aunque admitieron que están ejerciendo presión para tratar de acercar el pacto, aseguraron que es por una «cuestión de responsabilidad». En las filas socialistas y en Compromís existe el miedo de que al haberse adelantado las elecciones autonómicas los comicios locales cuenten con una baja participación y Podemos y Eu se undan por debajo del 5%, complicando un gobierno de izquierdas.