El tripartito rechazará crear la comisión sobre la quita al grupo vinculado con Puig Los grupos del Botánico en Les Corts se decantan por el voto negativo frente a la petición de investigación planteada por Ciudadanos BURGUERA . Valencia Viernes, 11 octubre 2019, 01:08

El pasado mes de julio se inició una polémica en torno a los vínculos mediáticos del presidente Ximo Puig que a día de hoy aún se arrastra. Y que la semana que viene volverá a removerse. El pleno de Les Corts debatirá y votará el jueves de la próxima semana una propuesta de Ciudadanos que pide crear una comisión de investigación sobre si hay conflicto de intereses en el presidente de la Generalitat por la quita del IVF al grupo editorial del que Ximo Puig posee acciones. Los partidos que integran el pacto del Botánico se decantan por un voto negativo que evitará poner en marcha esa comisión, según fuentes de las formaciones de izquierdas.

La propuesta de Cs pide asimismo que la comisión de investigación determine si Puig incurrió en incompatibilidades, así como las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de esas incompatibilidades. Habrá que ver entonces cómo se sustancia aquellas afirmaciones del propio presidente, cuando en julio estalló la polémica, de que comparecería a dar explicaciones. A esa declaración de intenciones se aferró igualmente la portavoz del Consell, Mónica Oltra, cuando se le preguntó por el mismo tema. El presidente, accionista de 'Mediterráneo' (periódico adquirido por Editorial Prensa Ibérica, EPI, a quien pertenecen también 'Levante' en Valencia e 'Información' en Alicante), sigue sin contestar en sede parlamentaria (en las sesiones de control en la Cámara le encarga replicar al conseller Vicent Soler) su participación en una quita al Grupo Zeta, una operación de deuda por parte del IVF a la que la Generalitat dio el visto bueno antes de la venta del diario de Castellón a EPI.

La portavoz adjunta de Ciudadanos Ruth Merino instó el martes a Compromís y a Unides Podem a apoyar la comisión de investigación, pues considera que los valencianos "merecen explicaciones", por lo que espera que los socios de gobierno no se "tapen las vergüenzas" entre ellos. Los portavoces de los socialistas, nacionalistas y podemistas se cuidaron de expresar abiertamente su opinión, aunque las reservas expresadas ya hacía intuir lo que fuentes del tripartito confirman, que la intención es votar que no. Desde el bloque de izquierdas se considera que no hay material que investigar. El director del IVF, Manuel Illueca, compareció a finales de julio para detallar la operación y, de paso, servir de pantalla ante el clamor de que Puig diese alguna explicación.

Para Cs, es "preocupante que el presidente tenga intereses en medios de comunicación que reciben el mayor importe de publicidad institucional y que incluso le dan rédito vía dividendos", por lo que reclama que se aporte "luz".

El síndic socialista, Manolo Mata, afirmó que escucharía "atentamente" en el pleno al síndic de Cs, Toni Cantó, para ver por qué pide esta comisión de investigación, y en función de esas explicaciones decidirán qué votan. Desde Compromís, su síndic, Fran Ferri, remitió a la reunión que mantendrán la semana que viene antes del pleno para decidir qué votan a este y el resto de puntos, mientras que la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha indicado que no descartan "ninguna posibilidad" y esperarán también al pleno. Davó afirmó que están "abiertos a que se dé la máxima información posible", para lo cual existen distintos "canales". No obstante, precisó que las comisiones de investigación son instrumentos "serios" que no hay que usar de manera "banal".