El tripartito y Cs presentan las conclusiones de Ciegsa sin cifrar los sobrecostes Los consellers Marzà y Soler, en la presentación de un informe sobre Ciegsa. / EFE/Manuel Bruque Los grupos piden a la Generalitat una auditoría para conocer el fraude real que Marzà elevó en un primer momento a mil millones A. CERVELLERA Miércoles, 30 enero 2019, 00:41

Valencia. El 10 de febrero de 2016 el pleno de Les Corts aprobó constituir una comisión de investigación sobre las actividades de la empresa pública Ciegsa, la sociedad creada para agilizar la construcción de colegios investigada en los juzgados por posibles sobrecostes. Desde entonces han pasado casi tres años en los que la comisión no ha dudado en alargar los plazos previstos inicialmente y ha interrogado decenas de comparecientes tratando de dirimir las responsabilidades políticas de estos actos sobre los que aún no existe una sentencia. Ayer fueron presentadas al fin las conclusiones de los trabajos por parte de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos y en ellas se acusó a todos los exconsellers de los gobiernos de Francisco Camps y Eduardo Zaplana de ser, en mayor o menor grado, responsables de la mala gestión y llamó la atención de forma especial como no se cifraron los famosos sobrecostes de los que tanto se ha hablado en las diferentes sesiones.

Una parte muy significativa de la actividad de la comisión se centró en tratar de averiguar cuánta cantidad había sido invertida pese a no estar prevista y el dato que lanzó el conseller Vicent Marzà en un primer momento fue de mil millones. Esta cifra sobre la que tanto se debatió se matizó más tarde y se dividió en 457 millones que, según la viceintervención, sumaban los gastos de Ciegsa (costes financieros, servicios exteriores y personal) y 540 millones de la teórica diferencia entre el coste de construir un colegio por Ciegsa y si hubiera sido la conselleria de Educación. Este último dato se sacó del porcentaje de un único centro por lo que nadie ha querido poner la mano en el fuego para avalarlo.

Esta situación ha llevado a que las formaciones que firmaron el dictamen no hayan querido ofrecer datos concretos. La única cantidad que aparece en las conclusiones son los gastos financieros adicionales que se cifran en 486 millones y que para los partidos no representan los sobrecostes. Las formaciones se limitan a señalar que Ciegsa «funcionó como una herramienta diseñada y estructurada para eludir los mecanismos de control» y que esta ausencia de inspecciones por parte de la Generalitat se tradujo «en un elevado endeudamiento». Como indicó el portavoz adjunto del PSPV, Alfred Boix, «lo excepcional se convirtió habitual» y se utilizaban día si día también procedimientos reservados para casos muy concretos.

El dictamen señala como responsables políticos a los consellers de los gobiernos de Camps y Zaplana

Belén Bachero, diputada de Compromís, indicó que aunque los responsables políticos son todos los consellers de Camps y Zaplana por ser parte del Consejo de Administración la mayor parte de la carga es de los responsables de Educación, Manuel Tarancón, Esteban González Pons, Alejandro Font de Mora, José Císcar y María José Català. Entre ellos, incidió en que el mayor responsable es Font de Mora por ser el que más tiempo estuvo en el cargo mientras el responsable de Ciegsa era Máximo Caturla. En la actualidad sólo Caturla está investigado. Por su parte, el representante de Podemos, Antonio Montiel, afirmó que los grupos piden a la Generalitat una auditoría para conocer el coste real de los sobrecostes.

Cs apoya pero critica

Mercedes Ventura, diputada de Ciudadanos, no estuvo presente en la presentación de las conclusiones del dictamen por motivos de agenda. Un hecho que llamó la atención y más aún cuando Ventura lanzó un comunicado por la tarde criticando «que el Botànic siga firmando contratos con Ciegsa pese a las irregulares demostradas en la entidad». El PP, que no secundó el dictamen, aseguró que en la empresa pública se hacían «todos los controles necesarios» y destacaron que el actual Consell no ha establecido «ningún control más».