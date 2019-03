Los tres presidentes de Diputación, a Les Corts contra la ley de Podemos Sánchez, Gaspar y Moliner piden comparecer ante la Cámara aunque no habrá tiempo si al final se opta por el adelanto electoral JC. F. M. Sábado, 2 marzo 2019, 00:25

valencia. Los presidentes de las tres Diputaciones provinciales, César Sánchez y Javier Moliner, del PP, y Toni Gaspar, del PSPV, han presentado escritos ante Les Corts por los que solicitan su comparecencia como interesado en la Comisión de Participación Ciudadana para poder dar su opinión sobre la Proposición de Ley de Podemos sobre las competencias de las Diputaciones. Las comparecencias irían dirigidas a cuestionar la propuesta de la formación morada y a poner en valor el trabajo y las funciones de las instituciones provinciales, especialmente necesarias para los municipios de menor tamaño y con menos recursos.

Las solicitudes de los tres presidentes, no obstante, no se llevarán a término si, como parece cada vez más probable, el presidente de la Generalitat Ximo Puig termina adelantando las elecciones autonómicas al próximo 28 de abril. Ese anticipo electoral, que tendría que producirse a principios de la próxima semana, vendría acompañado obviamente de la disolución de Les Corts, de manera que todas las propuestas presentadas y que no hubieran recibido cierto nivel de tramitación parlamentaria decaen de forma automática.

La comparecencia de los tres presidentes, en el caso de producirse, terminaría de asfixiar las escasas opciones que la iniciativa presentada por Podemos tenía de salir adelante. De hecho, los plazos para su aprobación en el caso de que la legislatura se prolongara según los plazos previstos inicialmente, ya eran mínimas. Con la comparencia de los presidentes de Diputación, el calendario para llevar al pleno la proposición se retrasa un poco más y hace imposible su aprobación.

En cualquier caso, la propuesta de Podemos -dirigida a restar poder y competencias a las corporaciones provinciales- buscaba dejar en evidencia la posición de los distintos partidos. El PSPV, por ejemplo, ha ido modulando su posición respecto al futuro de las corporaciones provinciales desde el rechazo inicial al respaldo actual.