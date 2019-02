Tres años para cambiar de sillas Montiel (Podemos), Calpe y Parra (PP), entre los sillones de Les Corts. / JESÚS SIGNES Las nuevas butacas para los diputados cuestan 260.000 euros pero generan dudas BURGUERA Jueves, 28 febrero 2019, 00:37

Renovar un centenar de butacas del hemiciclo de Les Corts se ha convertido en un ejemplo de lo que cuesta en política poner de acuerdo a los cargos públicos. Por no hablar de sacar adelante una licitación. Si el cambio de las sillas de sus señorías precisa de tres años y es difícil garantizar que se vaya a concluir en la actual legislatura, es comprensible que decisiones de mayor enjundia para toda la ciudadanía se empantanen de manera impredecible. Su señorías se sientan en butacas instaladas en 1990. Entonces costaron el equivalente a cerca de 210.000 euros. La actualización del mobiliario supondrá desembolsar cerca de 260.000, si es que cristaliza. El presidente de Les Corts, Enric Morera, confía en que sí, aunque afirma estar al margen de un proceso que evoluciona a un ritmo que erosiona la fe en la diligencia de los cargos electos. De momento, en la última Mesa de Les Corts, el cambio se paralizó. Sus señorías probaron cuatro modelos y no sintieron ni se sentaron a gusto en ninguno. Si eso pasa con una butaca, casi es poco los ocho años que se han necesitado para que el Estatut, que salió de la Cámara tras duras y largas negociaciones, se apruebe ya.

Es conocido que renovar el mobiliario es un asunto muy serio, y no sólo en el ámbito doméstico. Si en las familias hay conatos de cisma por el cambio de los tresillos del salón, casi parece lógico que cinco partidos sean incapaces de pactar la compra de 124 butacas en las que las posaderas de sus señorías se aposentan durante las interminables horas de las sesiones plenarias. O no. El proceso arrancó casi al inicio de la legislatura y existe la posibilidad real de no concluir con un final feliz antes de las elecciones.

Hace tres años se encargó un estudio que realizó el Área de Asistencia Técnica y Mantenimiento. Una década antes, ya se barajó esta posibilidad, e igual que ha ocurrido esta semana, la iniciativa quedó en suspenso. En los pasillos traseros del hemiciclo hay varios sillones con los reposabrazos pelados. En el interior de la sala plenaria, muchos de ellos presentan un aspecto muy ajado que sorprende a los visitantes. Al inicio de la actual legislatura se comenzaron a barajar posibilidades. Que si la butaca sea fija, o con ruedas pero de movimientos limitados (para evitar el trasiego de los políticos y que, tras el pleno, el hemiciclo no parezca un despacho ocupado por adolescentes incapaces de situar su sillón en el lugor donde lo encontraron), que si un material noble u otro más informal. Se pensó incluso en tapizar de nuevo los asientos, si bien salía más caro que comprarlos nuevos, o igual de precio.

Tras sesudas disquisiciones, en verano del año pasado se autorizó iniciar la tramitación para redactar el pliego del concurso para comprar el mobiliario. Se presentaron cinco empresas, se descartaron inicialmente tres, según fuentes parlamentarias, y finalmente quedaron dos, de las cuales una es la que ha sido elegida. La firma designada ofreció esta semana varias opciones. Los miembros de la Mesa de Les Corts las probaron en l'Andana, una amplia sala diáfana donde permanecen las cuatro butacas, unas con ruedas, otras con el respaldo más alto, de colores diversos... Sin embargo, al instalarse en ellas no cundió el entusiasmo. La que parece ser la predilecta tiene el respaldo corto, lo cual puede dejar maltrecha la espalda de sus señorías. A más de 2.000 euros por butaca, el convencimiento debe ser pleno, y no lo es.

Si la política hace extraños compañeros de cama, parece más complicado que genere unanimidad los sillones.