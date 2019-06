Transparencia advierte del desfase tecnológico del Consell para luchar contra la corrupción Alcaraz traspasa a Rosa Pérez Garijo la cartera de Transparencia, con motivo de la nueva legislatura. / IRENE MARSILLA El informe admite que la Generalitat cuenta con bases de datos de calidad «deficiente» y que la plantilla no está formada para alertar de las prácticas irregulares - BURGUERA Valencia Martes, 25 junio 2019, 21:24

Transparencia ha elaborado el Plan de Despliegue, Consolidación y Difusión del Sistema de Alertas, que analiza lo hecho hasta ahora por la conselleria que dirigió Manuel Alcaraz hasta el fin de la pasada legislatura y que avanza los objetivos hasta 2023. Unas metas condicionadas por el desfase tecnológico que sufre la Generalitat a la hora de implantar los sistemas de detección contra la corrupción que ella misma ha puesto en marcha. El fraude en la Administración, en forma de sobrecostes, fragmentación de contratos, adjudicaciones sospechosas... se convirtió en el caballo de batalla del Botánico para ganar las elecciones de 2015. Desde entonces, a través de Transparencia se han creado leyes y se han impulsado sistemas de detección de irregularidades, una labor tan plausible sobre el papel como inútil en la práctica, ya que toda esa arquitectura anticorrupción es inaplicable actualmente, tal y como advierte el plan de Transparencia.

El informe está elaborado desde la Inspección General de Servicios (IGS), integrada en una subdirección que esta legislatura deja de estar en manos de Compromís y pasa a las de Gabriela Bravo, la fiscal que, a propuesta de los socialistas, dirige la Conselleria de Justicia y Administración Pública. El plan recuerda que durante la segunda mitad de la pasada legislatura se puso en marcha un sistema de alertas, conocido como SATAN (Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción) contra las mala prácticas que generan el caldo de cultivo de la corrupción. Sin embargo, a la vista del informe, el Satán no podrá ser aplicado si el Consell no se pone las pilas. Y ni se las ha puesto ni ha generado las condiciones (principalmente presupuestarias) para ponérselas a corto y medio plazo.

El plan señala un listado de «debilidades» que denotan un desfase entre lo que se quiere hacer contra la corrupción y lo que se hace en realidad en la Generalitat.

Según el informe, la aplicación del Satán se ve ralentizado por el propio funcionamiento de la Generalitat. El plan admite el desconocimiento, por parte de los responsables del Gobierno valenciano, de las «necesidades, repercusiones y beneficios del sistema de alertas», según se recoge en el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

La hoja de ruta que ofrece Transparencia reconoce que los recursos son «insuficientes», que no son los «necesarios para el funcionamiento del sistema de alertas», que los inspectores no cuentan con la información necesaria, que las bases de datos no están lo suficientemente actualizadas y su calidad es «deficiente», que se carece de las aplicaciones adecuadas para que el Satán funcione y que la «dificultad» para introducir los sistemas informáticos que precisa el sistema de alertas puede limitar su desarrollo. En definitiva, que no se han hecho los deberes para evitar correr riesgos.

Gabriela Bravo, la titular de Justicia y Administración Pública, está llamada a ser la gestora de la IGS en la legislatura que ahora empieza. También es la consellera la que lidera la gestión de la modernización de la Administración. Igualmente, en manos de los socialistas está la Dirección General de Tecnologías de la Información, dependiente de la Conselleria de Hacienda, que encabeza Vicent Soler. Tendrá que ser ella, por tanto, la que logre que el responsable de las arcas valencianas apueste por modernizar una arquitectura tecnológica pública deficiente en relación a esa lucha contra la corrupción que el Botánico aseguró abanderar, tanto para llegar a la Generalitat como, a partir de entonces, para renovar la «hipoteca reputacional» de la Comunitat.

Tiene mucho trabajo por delante, Bravo, a tenor del informe de Transparencia, donde hasta ahora estaba ubicada la IGS, que para vigilar cualquier tipo de germen de corrupción precisaría de unos mimbres que ahora mismo no existen. En el apartado sobre la calidad de las bases de datos que maneja la Generalitat, se indican una serie de problemas: «No se dispone de toda la información necesaria para el análisis automático», «la información está duplicada o no codificada», y los datos «están en formatos no procesables directamente, o incluso en formatos no digitales». Es difícil, por tanto, evitar actuaciones irregulares en función del análisis de los datos que se disponen si los datos son malos.