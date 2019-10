Transparencia no aclara quién ha devuelto la ayuda de 20.000 euros de CEPS La consellera Rosa Pérez y su antecesor en el cargo, Manuel Alcaraz. / irene marsilla La conselleria asegura que hace veinte días recibió el abono por la subvención concedida a la entidad, que se disolvió en 2016 JC. F. M. Sábado, 19 octubre 2019, 01:12

valencia. Pruebe usted a no abonar una reclamación de miles de euros que le plantee una administración pública. Presente recursos y alegaciones hasta la saciedad, explique que la dirección a la que se remite el requerimiento no es la adecuada. Vuelva a alegar... Es posible que si adopta esa actitud, consiga que la administración sancionadora le declare insumiso, le abra un expediente y eleve a la enésima potencia la factura de lo que se le reclama. Ese es, probablemente, el escenario más seguro.

El otro es el que ha encontrado CEPS -Centro de Estudios Políticos y Sociales- con una subvención concedida en 2010 por parte de la Generalitat. La administración autonómica ya planteó por primera vez en 2015 el reintegro, al considerar que no se había dado a los fondos el uso para los que estaban destinados inicialmente. Han pasado cuatro años y medio, y justo después de que el PP valenciano preguntara por la situación de esa ayuda, la conselleria de Transparencia confirma que sí, que la deuda se liquidó el pasado 30 de septiembre.

¿Y quién la ha pagado? CEPS, la fundación ligada a Podemos y por la que han pasado algunos de sus más destacados líderes, cesó su actividad a principios de 2016. Las primeras informaciones que ponían el foco en las ayudas y subvenciones de fuera de España que había venido recibiendo esta fundación obligaron a sus responsables bajar el telón. Iglesias, Errejón, Montiel, Meco o Martínez Dalmau son algunos de los nombres que han mantenido alguna vinculación con esa entidad.

Sostiene que la carta de pago se recogió el 29 de julio y que el 30 de septiembre se liquidó

Transparencia, a través de la dirección general de Cooperación y Solidaridad, llevaba tiempo reclamando a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) el reintegro de un total de 20.589,24 euros. La cantidad correspondía a una subvención concedida en 2010 a esta entidad -y de la que no se acreditaron los justificantes de gasto- por la que se solicitaban 15.625,95 euros y que se sumaban a otros 4.963,28 euros en concepto de intereses de demora. La citada dirección general aseguró en repetidas ocasiones no haber podido notificar a la mencionada fundación, ahora disuelta, al no encontrar una dirección de la entidad.

El PP valenciano presentó antes de verano una solicitud de documentación respecto al expediente sobre esta ayuda. Se le remitió el 12 de septiembre, ya con la firma de la nueva consellera de Transparencia, Rosa Pérez. En el detallado procedimiento administrativo seguido se incluía ya una resolución de marzo de 2015 -aún con gobierno de los populares- en la que se advertía del inicio del «procedimiento de reintegro» de la subvención concedida en el caso de que no se presentara la documentación requerida. En la documentación remitida a los populares, no obstante, no figura que el la subvención haya sido devuelta.

La conselleria de Transparencia señaló ayer a este diario que finalmente se había satisfecho el pago de esos 20.000 euros. ¿Cuando? Según se aclaró, la carta de pago se recogió antes de verano y se abonó el pasado 30 de septiembre, apenas cuatro años y medio después de la primera advertencia de requerimiento, y sólo unos días después de que el PP reclamara el expediente. Conselleria dijo ayer no poder facilitar datos respecto a la persona o entidad que había satisfecho el pago, a pesar de que CEPS, la entidad subvencionada, lleva años disuelta.

Paradójicamente, en el expediente de reintegro que detalla cada uno de los pasos seguidos con la subvención y que se facilitó al PPCV -con fecha del pasado 30 de agosto- no sólo no figura la devolución de la subvención (que según conselleria se produjo un mes después). Es que tampoco se incluye referencia alguna a esa carta de pago que, según Transparencia, se recogió el 29 de julio y en la que se indicaba la cantidad a pagar y las formas en que se podía atender ese pago. Por contra, en el expediente al que ha renido acceso este diario figura como última referencia la fecha de 28 de junio y la desestimación de uno de los recursos presentados contra la resoilución de la administración autonómica por la que se ordenaba la devolución de la subvención.