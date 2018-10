Tragsa rehabilitará el TSJ al quedar desierto el concurso

valencia. La rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no es tarea sencilla, más bien un proyecto de difícil ejecución. De hecho, la Conselleria de Justicia no ha podido adjudicar la obra, con un coste de 25 millones de euros. Sólo se presentó una empresa, que finalmente fue descartada por no cumplir los requisitos de solvencia técnica. La Generalitat mantuvo este nivel de exigencia pese a la falta de ofertas.

Ahora, la única opción disponible es encargar la actuación a la empresa pública Tragsa bajo una fórmula conocida como encomienda de gestión. Esta firma pública actúa al servicio de las administraciones públicas en aquellas actuaciones que por diferentes motivos no son asumidas por el sector privado.

No obstante, la encomienda debe estar avalada por diferentes organismos para garantizar que desde la empresa pública no se hace una competencia desleal. Así, la Conselleria de Justicia ha encargado sendos informes a la Intervención de la Generalitat y a la Abogacía para que avalen esta decisión, el único camino que hoy por hoy encuentra la Administración para seguir con los planes de rehabilitación del TSJ. Durante la reforma, los trabajadores se trasladarán a la antigua sede de la Conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás.

La actuación en el TSJ es de urgencia. El edificio, bien de interés cultural, no reúne hoy por hoy las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad judicial. Su rehabilitación ha sido una de las promesas más repetidamente incumplidas con el PP en el Consell. Llegó a figurar en varios planes de modernización. Otras prioridades y la crisis económica aparcaron siempre el proyecto.