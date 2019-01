El traductor de Les Corts cobró dietas por promover el catalán en Birmingham Asistentes al ciclo en Birmingham con el letrado de Les Corts al fondo. / anglo-catalan society El empleado, que en 2017 también participó en el congreso como profesor de la UJI, cargó a la Cámara autonómica 720 euros en gastos HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 25 enero 2019, 01:08

El traductor Daniel Pérez i Grau, que cobró a Les Corts 550 euros en dietas por participar en noviembre de 2018 en un congreso para promocionar el catalán en Gran Bretaña e Irlanda, no era un novato en este tipo de prácticas. En 2017, justo un año antes, ya cargó a la Cámara regional gastos por 720 euros tras participar del 10 al 12 de noviembre en el LXIII Annual Anglo-Catalan Society Conference celebrado en la Universidad de Birmingham. El abono de las dietas a través de la caja fija fue aprobado el 12 de diciembre de 2017.

El gasto había pasado totalmente desapercibido para el Mesa de Les Corts, que ha conocido la situación tras la información publicada por este periódico sobre la participación de este empleado del Parlamento en unas jornadas celebradas recientemente en Bristol. El estatuto del trabajador de la Cámara valenciana recoge la posibilidad de que sus funcionarios puedan a asistir a cursos para formarse siempre que la temática esté asociada con su puesto de trabajo. Una condición que no se cumplía ni en la conferencia de Bristol ni en la de Birmingham.

Daniel Pérez ya acudió en 2017 a este congreso en calidad de profesor asociado de la Universitat Jaume I de Castellón, donde imparte clases por la tarde una vez termina su jornada laboral en Les Corts. El traductor, según figura en el programa oficial, intervino el sábado 11 de noviembre de 2017 para impartir la conferencia 'Vint-i-cinc anys de Joan Fuster. Joan Fuster y la descripció del territori'.

El traductor se puede ver en la obligación de devolver los 1.270 euros cobrados por dietas

El estatuto de personal de Les Corts permite a los empleados pedir un permiso retribuido por estudios siempre que el curso esté relacionado con su actividad parlamentaria y represente un beneficio para el servicio público. En ninguno de los programas oficiales de la Annual Anglo-Catalan Society figura un apartado relacionado con la traducción en los Parlamentos. De hecho, en la página web de la entidad, que tampoco tienen ningún convenio firmado con Les Corts, figura que su objetivo principal y único es promocionar el catalán en Gran Bretaña e Irlanda. En los últimos años todas las conferencias de la Society se han realizado en las islas excepto una edición que tuvo lugar en Barcelona.

En el programa oficial de 2017 se incluyeron conferencias que cuestionaban incluso el valenciano y la defensa que se hacía de él. Una de ellas fue la pronunciada por Andrew Bradley, profesor de la Universidad de Sheffield bajo el título 'La nostra llengua parla ací del valencià, no del català. Negociando las dimensiones ideológico-lingüísticas de los libros de texto valencianos'.

Otra charla, protagonizada por Aina Monferrer-Palmer (Universitat Jaume I) y Bellido Calduch (Universidad de Oviedo), versó sobre 'Reflexions sobre la vitalitat de l'ús del català entre els líders d'opinió valencians. Estudi a partir de Twitter'.

En la edición de 2017 intervinieron Pelegrí Sancho Cremades y Arantxa Llàcer Martorell (Universitat de València), Carles Cortés, Gaspar Jaén y Marco Lucchini (Universitat d'Alacant) y Vicent Salvador (Universitat Jaume I). Los conferenciantes del programa no figuraron en ningún caso bajo la marca de una institución. El letrado de Les Corts, que no consta en la programación como empleado del Parlamento, sí que utiliza el escudo oficial durante la proyección que acompaña a su intervención. Un acto que repitió en la edición de 2018 y que no cuenta con la aprobación del órgano, ya que la Mesa no tenía conocimiento de esta situación.

Documentos firmados

Este periódico, antes de publicar la información se puso en contactó con Daniel Pérez i Grau para conocer su versión, pero el trabajador de Les Corts, antes de escuchar toda la pregunta sobre su presencia en Inglaterra, decidió colgar el teléfono. Lo que sí que ha podido saber este periódico es que el letrado asegura en el Parlamento que cuenta con todos los permisos de la Cámara para asistir al evento y pedir las dietas. Una autorización que debe estar firmada por algún superior.

El secretario primero de la Mesa y diputado de Ciudadanos, Emilio Argüeso, dio el paso el miércoles y pidió por escrito toda la documentación relativa a los viajes del traductor de Les Corts para promocionar el catalán en Gran Bretaña e Irlanda Además, Daniel Pérez i Grau debía haber presentado, según exige la normativa, sendas memorias justificativa de su viaje y de las actividades que han llevado a cabo en Birmingham y Bristol. El traductor de Les Corts ha pasado dietas por valor de 1.270 euros, un dinero que podría estar obligado a devolver.