Torra se somete a su primera moción de censura en vísperas de liderar la respuesta a la sentencia del 'procés' El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. / EP El presidente de la Generalitat lo hace en vísperas de liderar la respuesta a la sentencia del 'procés' CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 7 octubre 2019, 00:16

La montaña rusa de la política catalana vivirá hoy la cuarta moción de censura de su historia, en vísperas de que se conozca la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' y en la antesala, también, del inicio de la campaña electoral de las generales del 10-N. No se esperan sorpresas y Quim Torra superará con toda seguridad la moción impulsada por Ciudadanos, que en principio solo contará con el apoyo del PP. El PSC anunció días atrás su abstención porque el «problema es Quim Torra, pero la solución no es Ciudadanos».

Los liberales fueron la fuerza que obtuvo más votos y escaños en las elecciones catalanas de diciembre de 2017, pero hasta la fecha habían evitado activar el botón de la moción de censura. Si lo hacen ahora -afirmó este domingo Inés Arrimadas, que abandonó la política catalana sin intentarlo- es «porque antes no teníamos goma 2 en el debate político», en referencia a los CDR detenidos por orden de la Audiencia Nacional y acusados de estar preparando acciones violentas con explosivos.

El presidente de la Generalitat, a las puertas de ser juzgado por desobediencia por no retirar a tiempo la pancarta a favor de los presos de la fechada del Palau de la Generalitat, está seriamente cuestionado por toda la oposición y también por sus socios de Esquerra Republicana. Sin embargo, busca salir fortalecido del debate. Lo necesita para liderar la respuesta que el independentismo dará a la sentencia del Supremo. Una respuesta que la ANC y Ómnium ya han preparado en la vertiente de las movilizaciones sociales, pero para la que los partidos secesionistas aún no han conseguido ponerse de acuerdo en la parte institucional.

Torra y Junqueras

Esas discrepancias están creando fuertes divisiones en el movimiento soberanista. Torra, por ejemplo, replicó hoy a Oriol Junqueras, quien el sábado le pidió una reacción que no suponga «humo y simbolismo», que «hay que aprovechar la oportunidad para no malgastar el sueño». Esquerra quiere elecciones y el presidente de la Generalitat, no.

La carrera del 10-N arranca además en el Parlament, pues todas las formaciones están basando sus mensajes de campaña en la cuestión catalana. La contienda electoral también estará mañana presente en el hemiciclo catalán, con Ciudadanos y el PP arremetiendo contra el independentismo y también contra los socialistas; el PSC apuntalando el giro hacia un discurso más contundente de Pedro Sánchez respecto al 'procés'; y de Quim Torra y los independentistas cargando contra el Estado y reclamando la amnistía para sus dirigentes procesados.