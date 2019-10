NO LA TOQUES MÁS, SAM

Argumentarios que parecen estribillos. Frases que se utilizan ya como un mantra, una especie de canciones que denotan una extraña melancolía. Tócala, Sam. Y Sam, venga a tocar al piano 'As Time Goes By'. Ojos llorosos y caritas largas.

Algo parecido ocurre de manera recurrente cuando se produce un caso que conmueve los cimientos de un Gobierno. Llegan las frases recurrentes. Hay una del PP que ya, sinceramente, me tiene muerto. «Si esto lo hubiéramos hecho nosotros cuando estábamos gobernando, la prensa nos hubieran matado», repiten reiteradamente los responsables populares, que no recuerdan que muchos de ellos, ahora dirigentes, lo eran entonces, o estaban en un segundo escalón bien cerquita del primero. Y ahí siguen. No les mataron. Y a sus compañeros, ciertamente, se les aplicó la pena del Telediario. En muchos casos, probados y muy relevantes, con razón. Sinceramente, no creo que Grezzi o Fuset o incluso Puig, Oltra o Marzà se sientan en un paseo en barca precisamente. Cuando les toca cobrar, cobran de lo lindo. Los titulares de este periódico y de otros, de medios digitales o de las radios locales, no son precisamente agradables cuando toca. No los fusilamos. Faltaría más. Así que, Sam, por favor, no la toques más.

Otra idea realmente chocante. Y también muy recurrente. Es cada vez que un miembro del Consell, o del Ayuntamiento de Valencia, o de la Diputación, mete la pata. La situación puede ser un buen problema (contrataciones de directivos en Divalterra, timo de la EMT, el fallecido por la construcción de una grada, fraccionamientos de contratos que se reconocen mal hechos), pero sus superiores descartan la dimisión o el cese porque el asunto no tiene que ver con un caso de corrupción. Bueno. Durante anteriores legislaturas los casos de corrupción fueron tan escandalosos que ahora parece que, en la Comunitat, los políticos pueden ser unos incompetentes, pero si no huelen a corruptos, no pasa nada. Todo en orden. Puede continuar en el puesto, aunque no valga para ello. Esos puestos públicos, y esa es otra, que parece que son una condena por mal pagados o por los gajes del oficio. Y ahí otra de las frases recurrentes, tanto ahora como en otros tiempos. Al parecer, nuestros altos cargos están ahí haciéndole a la sociedad un favor de aúpa. No dudo del deseo de hacer las cosas bien, pero por favor, el argumento de que podrían estar trabajando en otros ámbitos mucho mejor pagados y sin preocupaciones no casa con las puñaladas, intrigas y traiciones registradas en los meses de formación de los nuevos gobiernos locales, autonómicos y provinciales por muchos de esos que están ahí haciéndonos un favor a la ciudadanía. Así que, Sam, esa también deja de tocarla, please.