Tina Sanjuán, mano derecha de Blasco, también consigue el tercer grado La exsecretaria de la Conselleria Tina Sanjuán. / Irene Marsilla La exsecretaria de la Conselleria ya se encuentra en El Centro de Inserción Social a la espera de salir en libertad A. RALLO y ARTURO CHECA Valencia Jueves, 31 enero 2019, 13:02

La cárcel de Piccassent también ha concedido el tercer grado a Tina Sanjuán, la exsecretaria de la Conselleria de Solidaridad y mano derecha de Rafael Blasco a lo largo de su carrera política. La mujer se encuentra ya en El Centro de Inserción Social (CIS) donde ayer ingresó el exconseller Blasco, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. Ahora será sometida a diferentes entrevistas con los especialistas del centro, trabajadores sociales y psicólogos, para evaluar qué plan seguirá fuera de las instalaciones. Se trata del mismo proceso que ya ha iniciado el exsíndic del PP y uno de los dirigentes más relevantes de los gobiernos de PP en la Generalitat.

Sanjuán ha sido una de las condenadas por el caso Coopeeración que peor ha llevado su estancia en la penitenciaría. En algún momento, incluso amagó con confesar su participación en el resto de las piezas que todavía faltan por juzgarse. Se le citó a declarar por el juzgado de instrucción 21 de Valencia, pero su testimonio fue decepcionante. Pidió perdón a todos los valencianos, pero no concretó el motivo de esas disculpas ni aportó información relevante para aclarar la investigación en curso. La exsecretaria de la Conselleria ya solicitó hace meses su progresión al tercer grado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia rechazó concederle esta mejora porque, entre otros motivos, no había cumplido suficiente parte de la pena impuesta en su día -seis años-y además no había mostrado arrepentimiento. La fiscalía tammbién se opuso a su salida.