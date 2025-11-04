Tellado, sobre Pérez Llorca para sustituir a Mazón: «Especular con nombres no tiene sentido»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confiado este martes en llegar a un acuerdo con Vox sobre la persona que relevará a Carlos ... Mazón al frente de la Generalitat, ya que, según ha dicho, a la Comunidad Valenciana «le conviene estabilidad» en vez de ir ahora a las urnas.

«Hay un gobierno que está gobernando, hay un gobierno estable, hay un gobierno que tiene presupuestos, y yo creo que lo que le conviene es la estabilidad y seguir gestionando esta crisis provocada por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez», ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Sobre la posibilidad de que el sustituto pueda ser el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Tellado ha señalado que «especular con nombres no tiene ningún sentido». Además, ha dicho que este tipo de conversaciones deben mantenerse «desde el más absoluto de los respetos y con cierta confidencialidad para que tampoco se retransmitan directo en los medios de comunicación debates que nada aportan a resolver esta cuestión».

Tras asegurar que el PP es «un partido de Estado» y de «gobierno», el 'número dos' del PP ha subrayado que «lo importante es que hay una mayoría que puede garantizar la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana». A su juicio, «por responsabilidad» PP y Vox deben encontrar «la forma» de que la legislatura finalice.

En este sentido, Tellado ha insistido en que «tiene sentido continuar esta legislatura y encontrar quién sustituya a Carlos Mazón después de su dimisión anunciada» este lunes en el Palau de la Generalitat.

Ante el hecho de que Mazón se quede como presidente en funciones tras su dimisión, Tellado ha indicado que «ha demostrado un profundo sentido de la responsabilidad», «asumiendo los errores» de su propio Gobierno. Este lunes, ha recalcado, «lo hizo al máximo nivel» al presentar su dimisión.

«Eso le convierte a un presidente en funciones hasta que las Cortes Valencianas nombren a un nuevo presidente. Yo estoy seguro que Carlos estará a la altura y no abandonará sus responsabilidades en este tiempo. Yo creo que nadie puede esperar ese comportamiento de él», ha dicho, para subrayar que Mazón ha trabajado de «forma intensa y con mucho dolor el último año», demostrando que «Valencia estaba por encima de todo».