Directo Martínez Mus, nuevo vicepresidente del Consell
El secretario general del PP Miguel Tellado. Efe

Tellado, sobre Pérez Llorca para sustituir a Mazón: «Especular con nombres no tiene sentido»

El secretario general del PP rechaza el escenario del adelanto electoral y dice que a la Comunitat «le conviene estabilidad»

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:00

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confiado este martes en llegar a un acuerdo con Vox sobre la persona que relevará a Carlos ... Mazón al frente de la Generalitat, ya que, según ha dicho, a la Comunidad Valenciana «le conviene estabilidad» en vez de ir ahora a las urnas.

