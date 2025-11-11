Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV
Miguel Tellado, este martes. Efe

Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV

Desvela que el presidente nacional de los populares ya «ha consultado» con los compañeros del partido en Valencia

EP

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avanzado este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dará a conocer «rápido» el ... nombre del candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras «consultar» con el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV).

