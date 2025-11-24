DIRECTO | Susana Camarero comparece en la comisión de la dana en el Congreso

11:03

Camarero explica que el servicio de teleasistencia en la zona de la dana daba cobertura a 17.500 personas. La diputada del PNV considera que no se activaron los mecanismos de emergencia para proteger a las personas usuarias. Camarero explica que el servicio de teleasistencia no atiende, sino que deriva a los diferentes servicios: «Se intentó y se atendió a los usuarios. Se llamó a las policías locales». «Hay que ir más allá de los pliegos», le replica la diputada del PNV, y Camarero responde que «había más servicios trabajando», y se pregunta a sí misma: «¿Qué tengo yo que ver con el 112?», y asegura que ella no tenía competencias en Emergencias.