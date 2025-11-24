DIRECTO | Susana Camarero comparece en la comisión de la dana en el Congreso
Valencia
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:39
10:37
11:53
«Con la información que tengo hoy, no hubiera ido a la entrega de premios. Pregunté si ese acto podía anularse y me dijeron que no, pero yo estuve conectada también durante ese acto. No abandono mis responsabilidades ni mis competencias», responde Camarero
11:52
Jordá dice que no conocía a Camarero pero que le ve con suficiente empuje y se sorprende que no diera directrices y órdenes ante la vacante del vicepresidente. Camarero niega la mayor. Jordá dice que estaba incomunicado y que no estaba donde debía estar. Camarero afirma que Mazón ni estaba ausente ni incomunicado. «No tenía que tomar decisiones», afirma la vicepresidenta, quien insiste en que «no había ninguna vacante». Jordá se pregunta qué le define mejor a Camarero, los 38 minutos que estuvo en el Cecopi o el acto en la CEV.
11:49
La diputada de ERC pregunta por los presupuestos de Bienestar Social y Camarero se siente a gusto hablando de su gestión. Jordá se lo está tomando con calma, y afirma tener dudas de la gestión del Consell, y le pregunta a Camarero qué entiende por ser una vicepresidenta, y cree que si Mazón estaba ausente ella debería asumir que es la máxima responsable
11:46
Jordá afirma que el Consell ha recortado en Emergencias y Servicios Sociales mientras el dinero se utiliza para «espectáculos taurinos». Camarero niega la mayor: «No hay recortes en Emergencias ni, en ningún caso, eso tiene que ver con fiestas y toros»
11:45
Jordá se pregunta qué estaba haciendo el Consell con un president en un restaurante, Camarero abandona el Cecopi para irse a un acto de la CEV («no sé si se repartían premios o no»), y le pregunta a Camarero cuál es su opinión sobre Mazón. Camarero empieza a hablar sobre la Ley de l'Horta y la diputada de ERC le recuerda que Mazón asistió al funeral de Estado a pesar de que había víctimas que pidieron que no fuera. Camarero insiste en que las víctimas «son lo primero en esta triste tragedia».
11:41
Jordá le pregunta sobre el Consell de PP y Vox. La diputada independentista empieza muy por lo general
11:39
Teresa Jordá, de ERC, toma la palabra y hace un repaso de la trayectoria de Camarero, de la que no sabe si es senadora. No, no es senadora.
11:35
El diputado de Bildu le pide que le confirme que si una vez se desvinculó del Cecopi a las 17.40 horas no se vuelve a conectar, y Camarero le recuerda que su número dos, el secretario autonómico, se mantiene conectado. Otero le rebate sobre el argumento de la vicepresidenta de que «poco podía aportar», y señala: «Muchas de las personas que murieron lo hicieron cuando usted estaba desconectada y ausente». Camarero responde con los niveles de los barrancos: «Nunca se habló del barranco del Poyo en el Cecopi». «Usted se va en un momento clave», termina diciendo el diputado de Bildu.
11:31
Otero ha ido paso a paso hasta preguntarle a Camarero por qué no tomó el mando del Cecopi cuando ella era la persona con mayor rango político, y la vicepresidenta asegura que la gestión no estaba en sus manos.
11:27
Otero le recuerda que la ley de protección civil incumbe a todas las consellerias. El diputado de Bildu le pregunta por los mensajes de Argüeso avisando que los barrancos estaban a punto de colapsar. Otero le pregunta si ella envía el famoso mensaje de «jopé, si necesitas algo nos dices». Camarero se resiste a responder, pero señala la necesidad de «poner contexto», y Otero le replica «qué diferencia hay entre su mensaje al secretario autonómico (»jopé...«) y el del presidente del Gobierno y su »si necesitan ayuda, que la pidan«. »
11:20
Camarero señala que en el Consell, en el pleno celebrado la mañana del 29 de octubre, «todos sabiamos que estábamos en una dana».
11:17
Otero le pregunta si antes del 29 de octubre se dio alguna orden verbal o escrita por parte de su conselleria, Camarero recuerda que el aviso era naranja el dia antes y el diputado de Bildu insiste, ante lo cual la vicepresidenta responde que no
11:16
Mikel Otero, de Bildu, le pregunta si se hizo todo lo que se pudo, y Camarero afirma que «se hizo todo lo que se pudo con la información que teníamos»
11:15
«Nadie puede decir que lo hicimos todo perfectamente bien. Todos tenemos lecciones aprendidas, pero todos es todos», señala Camarero cuando la diputada del PNV le pide autocrítica
11:14
«Ni Interior ni Defensa estuvo a la altura de las circunstancias», afirma Camarero, que arremete contra la ministra de Defensa «que discutía con los vecinos, que le pedían limpiar un garaje».
11:11
La diputada del PNV se pregunta «¿por qué tuvieron que esperar?», y Camarero asegura «se solicitó la ayuda. Hubo que reclamar más unidades que la UME, y hubo que pedirlos de 500 en 500, y no se desplegó ni a la Policía Nacional y a la Guardia Civil mientras había saqueos. La residencia de Paiporta fue saqueada porque no había agentes ¿De verdad había que pedirlo al Gobierno? Se pidió y no se mandó»
11:09
Camarero señala que «tuvimos que esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase», y responsabiliza a Interior y Defensa, los ministerios, y la diputada del PNV le pregunta «¿y no tenía bomberos, ni organismos, ni policía autonómica?»
11:06
La diputada del PNV se pregunta quién tomaba las decisiones o las reforzaba, si no estaba en ello ni la vicepresidenta Camarero ni el president Mazón. Y Camarero recuerda que había un Cecopi trabajando, y señala que estaba al frente de ello la consellera Pradas (sin nombrarla) y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, (también sin nombrarla)
11:03
Camarero explica que el servicio de teleasistencia en la zona de la dana daba cobertura a 17.500 personas. La diputada del PNV considera que no se activaron los mecanismos de emergencia para proteger a las personas usuarias. Camarero explica que el servicio de teleasistencia no atiende, sino que deriva a los diferentes servicios: «Se intentó y se atendió a los usuarios. Se llamó a las policías locales». «Hay que ir más allá de los pliegos», le replica la diputada del PNV, y Camarero responde que «había más servicios trabajando», y se pregunta a sí misma: «¿Qué tengo yo que ver con el 112?», y asegura que ella no tenía competencias en Emergencias.
10:58
Camarero insiste en que los protocolos «son claros» y que «el servicio funcionó tal y como señalan los pliegos», y considera que eso se demuestra en las transcripciones conocidas de media docena de conversaciones «que fueron angustiosas y que no se pudieron salvar sus vidas, pero hubo otros casos que el servicio sí pudo ayudar».
10:55
La diputada del PNV toma la palabra.
10:55
Camarero esgrime un protocolo «que ustedes no tenían durante el Botánico».... es imposible discernir qué está diciendo cada una porque Micó y la vicepresidenta hablan a la vez
10:53
Micó y Camarero se enzarzan
10:53
Micó explica la necesidad de atención a los dependientes durante toda la jornada. «Mueren 37 personas vinculadas a la teleasistencia y ustedes no les avisan, no les instan a subirse a los pisos altos. ¿Por qué no las atienden preventivamente?», indica Micó, que ante la réplica de Camarero de que estaban trabajando, la diputada nacionalista le replica «¿por qué sólo enviaron un correo electrónico? Deberían haber avisado a la gente», y Camarero responde: «No es cierto».
10:50
Le llega el turno a la diputada nacionalista valenciana Àgueda Micó, quien le recuerda que cuando Camarero se descontecta del Cecopi para ir a un acto de la CEV, la alerta roja se había desplegado. Micó le pregunta por qué se fue al acto. Camarero asegura que su conselleria hacia una labor de asesoramiento, «y para eso se nos convoca». Micó insiste en por qué se fue a la CEV y Camarero indica que se quedó conectado en el Cecopi pendiente a la presa de Forata.
10:46
«Aun no siendo miembro del Cecopi, nos enteramos de que comienza y nos interesamos de primera mano, yo y mi secretario autonómico», responde Camarero, a la que Sánchez le pregunta por qué no se conectó Mazón. «El president ha dado aquí explicaciones», responde Camarero.
10:44
«Avisamos a las residencias», sostiene Camarero... la interrumpe Sánchez recordando que no se avisó a los familiares y tutores. La consellera muestra un protocolo, el que asegura que se enviaba a las residencias para las emergencias: «Se actuó. Pero a las 19 horas en Paiporta no llovía»
10:42
Camarero responde que hubo «37 personas dadas de baja» durante los días de la dana, pero no exactamente es ese número el de las personas fallecidas con la posibilidad de recibir el servicio de teleasistencia. «Era un servicio asistencial y no de emergencia. Se atendió a las llamadas recibidas, angustiosas», asegura Camarero, quien señala que los ayuntamientos, como en el caso de Picanya, «son viviendas sociales, el ayuntamiento de Picanya sabía que estaban al lado del barranco e hizo lo que pudo por ayudarlas».
10:39
Sánchez acusa a Camarero de «falta de humanidad» por considerar que esas llamadas eran de teleasistencia y no de teleemergencia, tal y como se precisó desde esa conselleria. Camarero responde que «todas las llamadas fueron atendidas». Sánchez responde que no es cierto, que el servicio de teleasistencia colapsó y que hubo llamadas que no se atendieron.
10:38
Camarero señala que la llamada de Maruja, por quien ha preguntado Sánchez, no consta en el registro de llamadas gestionadas por la empresa que gestiona el servicio de teleasistencia
10:37
Sánchez le pregunta a Camarero por qué no se atendió a una de las personas que llamaban al servicio de teleasistencia. La persona mayor estaba en Picanya, en uno de los pisos junto al barranco del Poyo.
10:36
Javier Sánchez, diputado de Podemos en el grupo mixto es el encargado de comenzar a preguntar. Esta vez no está Ione Belarra.
10:35
Buenos días. Estamos siguiendo en directo las comparecencias en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación de la dana. A las 10.30 horas ha comenzado la comparecencia de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell y consellera de Bienestar Social.
-
