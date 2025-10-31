Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE
José Luis Ábalos con Koldo García R. C.

El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE

El juez ve insuficientes las explicaciones del gerente y asegura que la falta de supervisión en la caja de Ferraz pudo ayudar a actividades «potencialmente delictivas» como el «blanqueo» de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cree que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ... e insta, por ello, a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre estos abonos en cash sin «respaldo documental». Puente, en un auto notificado este viernes, remite testimonio al juez Ismael Moreno de sus investigaciones sobre estos abonos opacos, que fueron desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos el pasado 8 de octubre.

