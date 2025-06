Sumar ofreció a Micó libertad de voto, iniciativa legislativa y mayor visibilidad

Burguera Viernes, 27 de junio 2025, 00:37 Comenta Compartir

En el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso no salen de su asombro ante la decisión de la nacionalista valenciana Àgueda Micó de escapar ... la formación dejando atrás incluso al otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. La división de la coalición valenciana en Madrid es total. Ya no hay un Compromís, sino varios, según dónde estén (en Madrid o en la Comunitat). Al margen de eso, la decisión de Més, el partido mayoritario en la coalición (los otros dos son Iniciativa del Poble Valencià, el partido que fundó Oltra, y Els Verds), no se explica en el seno del grupo parlamentario del que formaban parte. Como ocurrió con Podemos, parlamentarios de Sumar y también fuentes de IU tienen la sensación de que Micó buscó una excusa para salirse del grupo.

El acuerdo político entre el grupo plurinacional y los representantes de Compromís facilitaba a Més la «autonomía» que reclamó cuando hace dos semanas apuntó la posibilidad de irse de Sumar. El documento pactado es claro en cuanto a la libertad que se da a los diputados de Compromís, que eran dos, Micó e Ibáñez, y que ahora es uno solo, Ibáñez, de IPV. Las mismas fuentes han facilitado a LAS PROVINCIAS ese pacto, donde se manifiesta que Compromís contaría con una «posición política diferenciada» dentro del grupo parlamentario, a través de un «espacio de actuación propio, de naturaleza análoga a un subgrupo interno». Noticia relacionada Cerdán se sumará a Errejón como únicos perceptores de la indemnización del Congreso en la actualidad Según el documento, el pacto implementaba unos principios de funcionamiento por los cuales se establecía la capacidad de Compromís de presentar sus propias iniciativas legislativas, fijar su propio sentido de voto y contar con una identidad política diferenciada. «Con el objetivo de reforzar esa pluralidad y garantizar la expresión democrática de todas las sensibilidades integradas en el grupo, se reconoce a los diputados y diputadas de Compromís una posición política diferenciada dentro del grupo parlamentario», manifiestan en el acuerdo. El pacto indicaba que el funcionamiento del grupo de Sumar establecía que «el diputado o diputada de Compromís podrá registrar, en nombre propio o de la organización, iniciativas parlamentarias (proposiciones no de ley, proposiciones de ley, solicitudes de comparecencia, preguntas, etc.)». En este sentido, no se aplicarían las mismas «previsiones actualmente recogidas en el reglamento interno del grupo», que limitaban esas iniciativas legislativas propias de Compromís. Respecto a la autonomía política, el acuerdo reconocía «la capacidad de Compromís para fijar su propio sentido de voto en aquellas iniciativas parlamentarias que afecten directamente a su línea programática, su ámbito territorial o materias acordadas previamente». Es decir, votar lo que considerasen. Además, «en las intervenciones públicas, documentos e iniciativas, se hará constar la pertenencia a Compromís cuando así lo soliciten sus representantes, respetando la visibilidad de la formación». Sin embargo, todo ello no sirvió para modificar el deseo de Micó de irse del grupo Sumar. En realidad, desde la dirección de IPV aseguran que ellos no tienen «especial interés en irse o en quedarse porque la legislatura está ya muy limitada». De hecho, históricos del partido fundado por Oltra creen que «irse ahora es pueril. El mundo al revés», ya que «podríamos haber abandonado el grupo hace tiempo por motivos sobrados». En cualquier caso, desde Iniciativa creen que PP y PSOE «están contra las cuerdas» y, lamentan: «Pero ahora llegamos nosotros y nos dividimos».

Temas

Política