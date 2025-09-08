Los sotanos de la Agencia Tributaria Valenciana se abrasan Un incendio obliga a cerrar el edicio de la ATV y de los servicios territoriales de Educación, tanto para trabajadores como para la atención a la ciudadanía, a la que se le advierte de que no se abrirá al menos, hasta el jueves

Estado en el que ha quedado la zona afectada por el fuego en el edificio de la Generalitat.

Durante la noche del domingo al lunes se ha producido un incendio en el edificio multiusos ubicado en el número 14 de la calle Gregorio Gea de València ha afectado tanto a instalaciones de la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación y a la sede central de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV). Durante la mañana de este lunes, en toda la zona alrededor del edificio huele a quemado. No es extraño porque, si bien el fuego no ha tenido un fuerte alcance, sí provocó que ardiese la zona del sótano donde estaban las baterías que alimentan de luz e internet a todo el edificio, que ha sido cerrado al público, y también al uso por parte de los trabajadores públicos. En la puerta de las instalaciones, carteles advirtiendo de que está cerrado. Sorpresa en los usuarios al comprobar que las puertas automáticas no se abren. Dentro, oscuridad y alguna breve explicación. Aunque fuentes de la Generalitat señalan que se reabrirá el martes, fuentes internas señalan que la situación se prolongará y a los usuarios que se acercan al recinto se les indica que no se retomará la actividad «hasta el miércoles o el jueves».

El denso humo generado por el fuego en la zona subterránea aprovechó que en algunas zonas de corriente las puertas de las oficinas estaban abiertas para ennegrecer buena parte de las instalaciones. El olor se ha extendido por todo el edificio de una manera intensa. Había trabajadores de Educación que debían tramitar su incorporación a centros y que habían acudido a primera hora de la mañana. Se les ha enviado a sus destinos en los colegios y se ha postpuesto la burocracia.

En Educación no está implementado el teletrabajo de manera protocolizada, pero ante la situación, los responsables han repartido ordenadores al funcionariado y los han enviado a casa. En la ATV sí hay un sistema ya implantado, por lo que la situación ha sido gestionada con mayor normalidad, si bien los usuarios que acudían al edificio se han enterado al llegar a sus puertas.

El fuego, que se ha dado por extinguido sobre las 2:00 de este lunes, según han precisado fuentes de la Generalitat, ha obligado al cierre temporal de estos espacios.

El fuego, detallan desde la administración autonómica, se ha originado en una instalación eléctrica en el semisótano del edificio, pero la presencia de humo en las plantas altas ha obligado a ventilar los espacios. En el momento del incendio, el edificio se encontraba cerrado.

La dirección de la ATV ha dado instrucciones al personal que presta servicio en este edificio para trabajar de forma telemática al menos el lunes y el martes mientras se lleva a cabo la reparación de los daños.

Responsables de la Dirección General de Patrimonio y la ATV «trabajan de forma coordinada para la reapertura del inmueble en el menor tiempo posible», subrayan.

Las personas usuarias que se vean afectadas por esta circunstancia pueden obtener más información en la página web de la ATV: https://atv.gva.es/ca/atv-a-valencia

