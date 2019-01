El PP solicita información de la remodelación del TSJ La Conselleria de Justicia adjudicó a Tragsa el proyecto al quedar el concurso desierto porque las empresas no cumplían los requisitos EP/S.P. Miércoles, 30 enero 2019, 00:40

valencia. La portavoz de Justicia del grupo parlamentario popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha presentado una batería de iniciativas con numerosas preguntas y solicitudes de documentación a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sobre la adjudicación a Tragsa del proyecto y obras de la remodelación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que asegura que ha sido «a dedo».

Según indicó la parlamentaria en un comunicado, «esta encomienda de gestión directa, eludiendo la libre competencia competitiva de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo como el de la edificación, ha sido denunciada por organizaciones como la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV) o la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), y también en el nacional».

La rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es un proyecto de difícil ejecución. De hecho, la Conselleria de Justicia no pudo adjudicar la obra, con un coste de 25 millones de euros. Sólo se presentó una empresa, que finalmente fue descartada por no cumplir los requisitos de solvencia técnica. La Generalitat, no obstante, mantuvo este nivel de exigencia pese a la falta de ofertas. De tal forma que la única opción disponible era encargar la actuación a la empresa pública Tragsa bajo una fórmula conocida como encomienda de gestión. Esta firma pública actúa al servicio de las administraciones públicas en aquellas actuaciones que por diferentes motivos no son asumidas por el sector privado.

La Conselleria de Justicia encargó en su día sendos informes a la Intervención de la Generalitat y a la Abogacía para que avalaran esta decisión de recurrir a Tragsa.