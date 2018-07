Soler carga contra Casado pese a que el Consell tampoco apoyó el nuevo déficit Puig y Batet, durante la reunión que ayer mantuvieron en el Ministerio. / lp Puig califica tras dos horas con Batet de gran avance la posición del Gobierno, aunque no hay cambios sobre el modelo de financiación R. V. VALENCIA. Martes, 24 julio 2018, 23:52

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, fue ayer rotundo. El anuncio de Pablo Casado de rechazar en el Senado el plan de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez «es una noticia malísima para los valencianos». Según sus cálculos, si la propuesta no sale adelante, la Comunitat no podrá disponer de 220 millones de euros que le «vendrían muy bien».

La posición adoptada ayer por Soler contrasta con la que mantuvo la pasada semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Consell se abstenía entonces ante el proyecto del Gobierno de reducir el límite de déficit a las autonomías. Fue la única comunidad gobernada por el PSOE que no respaldó la propuesta del Ejecutivo de Sánchez.

El proyecto del Ministerio de Hacienda permitiría que las autonomías dispusieran de un techo de endeudamiento para el próximo año del 0,3% frente al 0,1% previsto inicialmente por el Ejecutivo del PP. De esta forma, los gobiernos regionales podrían gastar unos 2.400 millones de euros más.

El conseller de Hacienda indica que para la Generalitat sería «terrible» no tener los 220 millones

Soler afirmó ayer, en cambio, que esta cantidad, que él no apoyó, permitiría una mayor «posibilidad de continuar mejorando la sanidad, de continuar erradicando barracones» y de atender «cosas muy elementales de la vida cotidiana». Por el contrario, la semana pasada calificó esta misma propuesta de positiva, pero insuficiente «porque somos la autonomía peor financiada de España», unas afirmaciones con las que justificó la abstención del Consell.

Para el conseller, «creo que el PP se lo tendría que pensar sobre todo porque el PP valenciano debe de estar temblando pensando que eso no pueda aprobarse», ya que no tener esos 220 millones «sería terrible» para la financiación de la Generalitat. Soler, en este sentido, manifestó su esperanza de que los populares «se lo piensen y repiensen, porque si no, será la peor noticia». Matizó en todo caso de que la «verdadera solución es un nuevo modelo de financiación autonómico.

El presidente de la Generalitat también criticó la posición del PP tras su reunión ayer con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Ximo Puig pidió responsabilidad al PP y que no boicotee la propuesta del Gobierno de flexibilizar los objetivos de déficit, lo que permitirá «acciones correccionales» para las economías de las comunidades autónomas.

Para Puig, el PP «tendrá que explicar a los ciudadanos por qué está intentando cercenar las posibilidades de futuro de los servicios públicos fundamentales». Indicó que los populares ponen siempre «su interés particular y partidario por encima del interés general»

El jefe del Consell también resaltó que con la propuesta del Gobierno «se había abierto una pequeña puerta para la Comunitat aún no satisfactoria, pero, por lo menos, se había cambiado la visión y se repartía ya de otra manera el déficit». Puig indicó que ahora «se han cambiado las reglas de juego en positivo para las autonomías y el PP lo quiere boicotear», ya que «quiere utilizar el Senado como una especie de dique contra las autonomías».

«La recentralización que empezó en los últimos años del PP , ahora lo pretende hacer desde la oposición y lo que hizo desde el Gobierno, quiere hacerlo desde la oposición, limitando» las capacidades de las comunidades.

Tras dos horas de reunión con Meritxell Batet, todo fueron buenas palabras. Puig destacó que se ha producido un «gran avance» en los planteamientos del Gobierno central y destacó que ya se habla abiertamente de la reestructuración o mutualización de la deuda.

En opinión del jefe del Ejecutivo valenciano, con Sánchez en La Moncloa se ha abierto «otra manera de entender el debate de la deuda». El hecho de que el Ministerio de Hacienda haya ampliado el objetivo de déficit «todavía es insuficiente, pero es importante».

En cuanto al modelo de financiación, no se produjo ningún avance significativo. Puig valoró que Batet tenga una concepción de España que combina «la singularidad de los territorios y la igualdad con los ciudadanos» y destacó también «la posición favorable» de la ministra a los problemas básicos de la agenda valenciana, como la infrafinanciación, las infraestructuras o el agua.

El principal acuerdo se limitó a la propuesta de Puig de crear una comisión mixta permanente entre la Generalitat y Gobierno para abordar cuestiones sectoriales y que afecten al conjunto de la gobernanza.