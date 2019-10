Soler, bajo el foco por la gestión de los recortes y la prórroga del presupuesto El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / efe/b.a. La desautorización de Puig y Montero al invitarle a hacer nuevas cuentas deja tocado al conseller y a su directora general de esa área JC. F. M. /M. H. VALENCIA. Sábado, 19 octubre 2019, 23:59

Durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, PSPV y Compromís exhibieron como uno de los éxitos de la gestión del Botánico el de haber logrado sacar adelante cuatro años los presupuestos de la Generalitat. Un éxito que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, exhibió en primera persona. Sólo unos meses después, el mismo conseller se convirtió en referencia principal de la tesis de prorrogar presupuestos. Una posición rechazada públicamente por Ximo Puig y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que ha tenido en el responsable de Hacienda y a su directora general de Presupuestos, Eva Martínez, como sus más claros defensores.

La nueva legislatura ha deteriorado la credibilidad del responsable de Hacienda. El enredo con los recortes del Consell, que Hacienda no ha sido capaz de gestionar con presteza (Presupuestos invitó a las consellerias a retener crédito con meses de antelación, cuando las tensiones de las cuentas ya eran evidentes, y lo que provocó es que se disparara el gasto), y la clara desautorización en el debate sobre la prórroga de los presupuestos, inexplicable para un Gobierno que acaba de salir de las urnas y que dispone de mayor apoyo que la pasada legislatura, ha acentuado la debilidad del conseller de Hacienda. No aclarar cuáles han sido las partidas que se han visto afectadas por los recortes -revelando únicamente 30 de los 364 millones de ajustes- arruina la imagen de Gobierno transparente que los partidos del Botánico han querido enarbolar desde su llegada a la Generalitat.

Soler, nacionalista moderado y catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València, asumió también la decisión de incorporar cada año a los presupuestos de la Generalitat los 1.300 millones de euros reivindicativos, los que se suponen que tendrían que llegar con un nuevo sistema de financiación autonómica, pese a que no haya modelo nuevo ni fecha para aprobarlo, y mucho menos una estimación fiable de que la Comunitat vaya a mejorar su posición en hasta 1.300 millones de euros. Con ese dinero incorporado a los presupuestos, el Consell puede aumentar su cuenta de gastos y cargarlo todo a la espalda del FLA. Pero eso significa también enviarlo directamente al cajón de la deuda, de cerca de 48.000 millones de euros, que el Banco de España detalla cada trimestre. La misma deuda que el Consell dice no poder soportar, pero que contribuye a engordar al inventarse ingresos. Soler se encuentra bajo todos los focos. Ya no sólo por las dificultades financieras de la autonomía. También porque, quizá mal aconsejado, algunas decisiones han contribuido a que su conselleria se considerada más como parte del problema que como solución.