La sociedad del videojuego de Proyectos Temáticos está paralizada desde abril Puig, el día que presentó el Distrito Digital de Proyectos Temáticos en Alicante. / efe/Morell La firma mixta Do Dit Entertainment sigue sin arrancar tras las dudas generadas por el informe de la Intervención HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 2 agosto 2019, 23:57

El gran proyecto del centro de videojuegos en Alicante de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana está en punto muerto desde hace meses. En abril se dieron los últimos pasos para constituir la sociedad mixta con la empresa GGTECH y poner en marcha Do Dit Entertainment, que es como se va a denominar, pero el informe provisional de la Intervención de la Generalitat ha paralizado el proceso ante las dudas generadas. La auditoría refleja un número importante de salvedades a las que el director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, ha alegado para tratar de subsanar las pegas reflejadas en la auditoria. La realidad es que el centro de videojuegos no termina de arrancar y el acuerdo para crear la sociedad mixta no ha llegado desde la conselleria de Hacienda al pleno del Consell, que es el órgano que tiene que aprobar finalmente la creación de la sociedad mixta.

La mercantil GGTECH tendrá el 55% de la acciones y su presencia en el proyecto no es financiera sino que aportará conocimiento en el sector con programas, competiciones y un master. Todo ese paquete está valorado en 750.000 euros. La dotación económica saldrá de Proyectos Temáticos que tendrá el 45% de las participaciones sociales con una aportación de 580.000 euros.

El hecho de que el socio privado de Proyectos Temáticos para crear la sociedad mixta del videojuego no cumpliera con los requisitos básicos incluidos en el pliego generó las primeras dudas sobre la solvencia de la mercantil, a la que se le ha solicitado todo tipo de información para que garantice su experiencia. GGTECH, empresa que se creó a finales de octubre de 2017, aprovechó el atajo que había en el pliego de condiciones para validar su solvencia técnica y económica con los datos de la firma Anderground, que es la matriz de la que nace GGTECH. José Parrilla, administrador del socio de Proyectos Temáticos, fue fundador de Anderground, que ha dado cobertura a esta firma. El pliego de condiciones exigía al menos dos años de experiencia y una facturación anual mínima de 300.000 euros, dos condiciones que en ningún caso cumplía la mercantil adjudicataria del concurso, que tuvo que buscar cobertura para poder entrar en el proceso de selección. El socio privado presentó un informe de la consultora Ernst & Young que valoró en 750.000 euros el activo inmaterial de GGTECH del «University Sports y el Master en Desarrollo de videojuegos y entorno de la realidad virtual». La decisión contó con las críticas del sector del videojuego valenciano por cómo se había desarrollado el proceso de selección.

El acuerdo entre Proyectos Temáticos y GGTECH tiene que pasar aún por el pleno el Consell

Para la Generalitat no fue suficiente y el Interventor en su informe provisional marcó como salvedades estas cuestiones. La Sociedad Proyectos Temáticos, para tratar de consolidar la apuesta por GGTECH, se vio obligada a aportar más documentación sobre los últimos contratos de la empresa y tuvo que pedir a un consultor independiente, que no viniera de parte de la empresa adjudicataria, una valoración de la aportación inmaterial de la firma de 'gaming'.

A la espera de que la sociedad mixta se cree y la empresa se constituya, el socio privado ha recibido en los dos últimos meses importantes contratos de la Sociedad Proyectos Temáticos para desarrollar diversas actividades relacionadas con del 'gaming' y los 'e-sports'. El último se formalizó el pasado 13 de marzo por valor de 169.000 euros -sin IVA- para el desarrollo de distintos actos en el puerto de Alicante. GGTECH fue la única firma que se presentó al concurso. Anteriormente, y por el mismo precio, se cerró otro contrato con la empresa de videojuegos para un evento dirigido a la presentación del Distrito Digital en la Comunitat Valenciana. Un evento que se desarrolló en Elche. De esta manera, y en la relación de clientes presentada por la empresa para justificar sus buenos números en 2018, están los acuerdos cerrados con la empresa pública de la Generalitat.

La realidad es que el acuerdo para constituir la sociedad está perfilado pero no ha llegado al pleno del Consell. Una medida necesaria para aprobar una sociedad mixta en la que Proyectos Temáticos se vería obligada a cargar con las pérdidas que se pudieran dar en un futuro. La creación de Do Dit Entertainment sigue estancada a la espera de que el Consell tenga claro que la alianza a favor del videojuego reúne todas las garantías exigidas.