Los socialistas valencianos mejoran el resultado estatal con un 33% del voto El barómetro otorga al PSOE autonómico la primera plaza mientras que PP y Cs se disputan el segundo puesto con un 16,9% de los apoyos A. CERVELLERA Jueves, 25 octubre 2018, 23:51

Valencia. El nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no sólo provocó un verdadero terremoto político en España sino también en la Comunitat Valenciana, donde las expectativas para los socialistas son incluso mejores que para el PSOE en todo el estado. El partido del puño y la rosa lograría en la autonomía nada menos que el 33,1% de los votos en una elecciones generales y se situaría como la primera fuerza política.

Según los datos extraídos del último informe del CIS, que con el nuevo método ofrece cifras de las diferentes comunidades, casi uno de cada tres valencianos apostaría por los socialistas, que ganarían de esta forma las elecciones generales en la Comunitat. Este resultado no se ha obtenido desde hace décadas y el partido dejaría atrás el 21% que obtuvo en las votaciones de 2016.

El segundo puesto se lo disputarían PP y Ciudadanos, ambos con un 16,9% de los votos. Los populares se desplomarían al perder más de la mitad de las papeletas cosechadas en las últimas elecciones generales y sus apoyos terminarían tanto en el partido naranja como en el PSOE. Ciudadanos mejoraría en dos puntos sus resultados pero el desenlace sería agridulce ya que con el batacazo de los populares se podrían capitalizar muchos más apoyos.

La coalición de Compromís y Podemos se desploma hasta el cuarto puesto con un 15,2% de respaldo

Por su parte, la coalición A la Valenciana (formada por Podemos, Compromís y Esquerra Unida) se desplomaría al conseguir sólo un 15,2% de los sufragios en la Comunitat, situándose en el cuarto puesto. Una situación especialmente dolorosa para la coalición de izquierdas, que en 2016 logró el ansiado 'sorpasso' en la Comunitat Valenciana y superó a los socialistas.

Las formaciones extraparlamentarias obtienen resultados muy discretos. Vox, pese a que la muestra se realizó después del acto de Vistalegre, consigue un discreto 1%, que le llevaría a no obtener ninguna representación. Pacma, el partido animalista, logra un 0,7%, al igual que otras opciones políticas minoritarias. Además, uno de cada diez valencianos no acudiría a votar o no sabe por qué opción se decantaría.

Es necesario señalar que este nuevo CIS, dirigido ahora por el socialista José Félix Tezanos, ha nacido con polémica al utilizar nuevos métodos para extraer los datos de la encuesta. Además, tal y como se señala en el informe, el sondeo realizado en la Comunitat Valenciana cuenta con un error muestral de alrededor del 6% y los datos tan sólo suman el voto y la simpatía, sin ningún otro tipo de cocina.

Políticos valencianos

Otro resultado que se desprende del barómetro autonómico son las valoraciones de los políticos valencianos por parte de los ciudadanos de la Comunitat. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, obtiene un 4,63 de valoración en la autonomía mientras que a nivel estatal logra un 4,11. El también secretario de organización del PSOE se sitúa así como uno de los ministros del gabinete de Sánchez con más nota.

Por su parte, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, vuelve a posicionarse como el parlamentario mejor valorado a nivel estatal con un 4,75. Sin embargo, Baldoví continúa siendo uno de los políticos menos conocidos. En este caso se da la particularidad que el diputado en el Congreso es peor puntuado por los valencianos, que le dan una calificación de 4,67.