Los socialistas apuestan por eliminar las diputaciones seis días después de defenderlas El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata. / efe Mata da la razón esta vez a Podemos y Compromís y afirma que «hay que liquidar» la corporación provincial aunque sin convertirla en «elemento de confrontación» BURGUERA Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:32

valencia. El río Guadiana tiene fama de aparecer y desaparecer, aunque expertos en materia hídrica discuten esa propiedad casi mágica. El debate está tan en el aire como impreciso es el curso del río. Algo similar le pasa al PSPV con la eliminación de las diputaciones. El posicionamiento de los socialistas en esta materia varía en función de quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se opine. La semana pasada las diputaciones eran tan buenas que los socialistas votaron en Les Corts junto al PP en contra de una proposición de Podemos dirigida a minimizarlas. En la tribuna de oradores, el PSPV utilizó una argumentación que hubiera firmado el propio Mariano Rajoy para justificar votar lo contrario que el resto del Botánico: los pueblos pequeños necesitan la coordinación de la administración provincial. Pero eso fue la semana pasada. Ayer, los socialistas valencianos se levantaron con el talante antidiputacional al máximo nivel.

Quizá porque no el PSPV no quería quedarse otra vez solo junto al PP, los socialistas se sumaron ayer al resto de partidos en la defensa de una iniciativa de Podemos que reduce al mínimo las competencias de las diputaciones.

El jueves pasado fue José Muñoz, diputado socialista y secretario de Organización del PSPV, quien defendió la labor de las diputaciones («estamos de acuerdo en la necesidad de un mayor control, pero cuanto más se aleja uno de Valencia capital más se da cuenta de esa labor. Hacen falta mecanismos de coordinación de los municipios. La Diputación hace un gran trabajo para las pequeñas localidades»). Ayer fue Mata, síndic y vicesecretario del PSPV, el que defendió que se fulminen. Ambos matizaron el discurso. Muñoz anunció el voto contrario a la eliminación aunque señaló que hay que debatirlo a nivel nacional. Mata defendió el voto a favor de prescindir de ellas pero admitió que se debe lograr un consenso estatal. Uno matizó el sí a las diputaciones y el otro, seis días más tarde, el no.

Todos los partidos, excepto el PP, se alinean con la iniciativa podemista de reducir las competencias

Los portavoces de los grupos parlamentarios de Les Corts antes de la Junta de Portavoces, al ser preguntados por la propuesta de Podemos para «aclarar» las competencias «propias e impropias» de las diputaciones, se mostraron a favor. Todos, excepto el PP. Paradójicamente, todos los partidos del Botánico participan en el gobierno de la Diputación de Valencia, donde la pelea por competencias, presupuesto y presencia mediática entre los socios Botánicos es evidente.

El portavoz socialista, Manolo Mata, señaló ayer, todo en una misma frase, que las diputaciones son una «institución anacrónica, que hay que liquidar» pero que tal eliminación hay que «hablarlo y negociarlo» y no convertirlo en «un elemento de confrontación» porque «lo que no se puede hacer es decir que vamos a juntar el presupuesto de las tres diputaciones en el de la Generalitat cuando sabemos cuál es la situación política en Alicante y Castellón». Sí pero no. El jueves pasado, Muñoz defendió el no pero sí.

Las diputaciones «pueden tener sentido en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, y en otras comunidades no», señaló Mata, por lo que advirtió que es necesaria una reforma constitucional para que cada autonomía se organice. La idea de la autogestión territorial la empleó también el portavoz de Compromís, Fran Ferri. El portavoz adjunto de Ciudadanos Juan Córdoba recordó que su partido las quiere suprimir y que apoyará la iniciativa de Podemos «si va en el sentido de suprimir totalmente y recuperar por parte de la Generalitat las competencias».

Desde el PP defendieron el papel «fundamental» de las diputaciones ya que «son las que garantizan los servicios para los municipios más pequeños». «Desde el inicio de la legislatura el Botánic ha mostrado su interés en vaciar de competencias las diputaciones», recordaron desde el PP, ayer, en solitario.