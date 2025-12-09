Camps, sobre Llorca y Henar Molinero: «Sería bueno que explicaran esa relación personal»

Francisco Camps reserva durante la entrevista unas palabras al respecto del nuevo jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. «No lo conozco», afirma. «Un ... día nos saludamos en un restaurante», explica. Luego recuerda que el flamante 'president' forma parte del grupo de alcaldes que alcanzaron el poder en distintos municipios durante su mandato al frente del PP y del Palau «gracias a aquellos momentos de mayorías absolutas que yo inicié».

- ¿Y qué lectura hace de que Llorca haya incorporado como estrechas colaboradoras a personas que formaron parte de sus equipos cuando usted fue presidente?

- Es que todo el PP que hoy está en distintos ámbitos de gobierno, municipales, autonómicos y provinciales, es el PP que yo lideré. Yo lideré a los presidentes provinciales, yo lideré al presidente de la Generalitat, yo lideré a los alcaldes y alcaldesas. Todos forman parte de mi proyecto político. Cuando yo era presidente, todos ganamos con mayoría absoluta. Y lo que le digo a este PP, que es mi PP, es que vamos a volver a ganar por mayoría absoluta porque vamos a tener la ambición de hacerlo. Y le digo al Partido Popular que podemos conseguirlo y vamos a hacerlo no solo a nivel autonómico, sino también a nivel provincial y local. Y respecto a los equipos que usted está diciendo, no sé si se refiere al Gobierno…

- Yo le preguntaba por Henar Molinero.

- Ella fue mi directora de gabinete. Nunca ha entendido que un director de gabinete pueda serlo de dos personas diferentes, pero, bueno, es una cuestión que me imagino que en algún momento tendrán que explicar tanto el presidente como la directora de gabinete. Para mí, es alguien muy ligado a la persona para la que trabaja. A lo mejor hay una relación anterior que no recuerdo o no conozco y seguramente algún día alguno de los dos nos explicarán hasta qué punto tienen un conocimiento personal que les ha llevado a unir sus destinos, a unir sus corazones y a unir sus almas hasta el extremo de ser presidente y directora de gabinete.

- ¿Deduzco de sus palabras que puede sentir al respecto una pequeña traición, entre comillas? ¿Una cierta deslealtad de gente que colaboró con usted y ahora se pasa al nuevo Consell?

- No, porque todos forman parte del partido que yo lideré. Yo creo que sería bueno que explicaran esa relación personal entre los dos, que me parece muy bien. El resto del gobierno es otra cosa, son cargos orgánicos que forman parte del proyecto del partido y que forman parte luego de las instituciones.