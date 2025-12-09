Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El exjefe del Consell, durante la entrevista. J. Signes

Camps, sobre Llorca y Henar Molinero: «Sería bueno que explicaran esa relación personal»

«Nunca ha entendido que un director de gabinete pueda serlo de dos personas diferentes», dice el exjefe del Consell ·

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

Francisco Camps reserva durante la entrevista unas palabras al respecto del nuevo jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. «No lo conozco», afirma. «Un ... día nos saludamos en un restaurante», explica. Luego recuerda que el flamante 'president' forma parte del grupo de alcaldes que alcanzaron el poder en distintos municipios durante su mandato al frente del PP y del Palau «gracias a aquellos momentos de mayorías absolutas que yo inicié».

