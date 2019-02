La Sindicatura de Comptes, el único órgano público que no rinde cuentas El síndic de Comptes, Vicent Cucarella, ayer en Les Corts. / LP Les Corts sí fiscalizará la gestión económica de otros entes como la Sindicatura de Greuges y la Agencia Antifraude H. E. Miércoles, 13 febrero 2019, 00:56

La Sindicatura de Comptes no tiene quién la fiscalice. No porque no exista nadie que no quiera hacerlo sino porque el órgano que inspecciona las cuentas públicas se niega a que alguien de fuera husmee en sus balances. Les Corts ha puesto en marcha un modelo de control económico, que ayer pasó por la Mesa y que fue aprobado, para examinar la gestión económica de sus órganos comisionados. De esta manera, la intervención de la Cámara regional, a través de una iniciativa pionera en toda España, podrá fiscalizar la labor de organismos que dependen directamente de ella como la Sindicatura de Greuges y la Agencia Antifraude.

Con esta medida, desde el Parlamento regional se podrán analizar las cuentas de sus órganos comisionados, auditar cada una de sus decisiones a través de un control de legalidad y fiscalizar los posibles enriquecimientos injustos y los fraccionamientos de contratos. Una labor que en ningún caso se podrá hacer sobre la gestión de la Sindicatura de Comptes, que se niega a que desde Les Corts entren en el núcleo de su gestión económica para determinar si todos los movimientos se ajustan a la legalidad vigente. La Sindicatura, como se puede ver en su página web, tiene un extenso listado de contratos menores, muchos de ellos relacionados con el área informática, pero nadie determina si podrían ser causa de un fraccionamiento de contratos. Además, nadie podrá aclarar, al menos por el momento, si hay un enriquecimiento injusto en alguna de sus operaciones.

La incongruencia se centra en el hecho de que el Síndic de Comptes es la figura que audita todas las cuentas publicas, la que exige una mayor dosis de trasparencia, determina las posibles irregularidades cometidas y recomienda las medidas que hay que aplicar. En cambio, da carpetazo a sus cuentas para que nadie las analice, al tiempo que la Sindicatura sí que inspecciona a Les Corts. Las cuentas de la Sindicatura sólo son analizadas en una auditoría interna que realiza una empresa privada contratada por el propio órgano fiscalizador. Al final este procedimiento es una mera revisión de estados contables y sin un marco de legalidad. Un proceso insuficiente para Les Corts, que quiere examinar a todos sus órganos comisionados.

El organismo se niega a que la Cámara autonómica determine si sus cuentas se ajustan a la legalidad

El ente vigila a Les Corts

La Sindicatura de Comptes sí que fiscaliza la gestión de la entidad presidida por Enric Morera. De hecho, hace unos días reclamó al Parlamento regional toda la documentación relativa al último ejercicio para auditar las cuentas. Además, vigila que se cumplan las recomendaciones y durante los últimos ejercicios ha mostrado especial atención sobre asuntos como las ayudas económicas a los grupos parlamentarios, el control del gasto de autopista de los diputados y la indemnización por kilometraje de sus señorías. La Cámara ha tratado cumplir al máximo con las recomendaciones y de hecho va a implantar medidas para controlar mejor el pago por dietas a los diputados.

Pero Les Corts también quiere controlar la actividad de la Sindicatura de Comptes, una vigilancia económica a la que no parece dispuesta la institución fiscalizadora. La Cámara regional ya ha dado el paso para revisar la gestión económica del resto de órganos comisionados del Parlamento valenciano y la idea es que esa labor también afecte en un futuro a la Sindicatura de Comptes. Mientras tanto, el órgano inspector de la Generalitat se mantiene al margen de un control económico ajustado a la normativa. Una situación que se puede considerar excepcional para un órgano cuya principal función es fiscalizar.