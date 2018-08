Sindicatos policiales ven absurdo crear dos comisarías para violencia de género Las dos responsables, enfrentadas por la comisaría. / efe Justicia contactará en dos semanas con el Ministerio para definir su proyecto, mientras el delegado del Gobierno enfría el plan de Oltra A. RALLO Sábado, 1 septiembre 2018, 00:35

valencia. Las comisarías de Gabriela Bravo y Mónica Oltra para víctimas de violencia de género avanzan a un ritmo desigual. Pero ambas responsables mantienen que no son proyectos excluyentes, es decir, que consellera y vicepresidenta pretenden dos centros policiales con idéntica función. Así, la ciudad de Valencia sería pionera no sólo por tener la primera comisaría de violencia de género sino también por unas segundas dependencias. ¿Tendría esto algún sentido? Dos sindicatos policiales, la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), coinciden en el absurdo que supondría que finalmente se materializaran las dos propuestas.

Desde el SUP recordaron que fueron ellos los que propusieron a la conselleria de Oltra la idea y subrayaron que en el centro Mujer 24 horas tenían ya unos 80 metros cuadrados reservados para esta finalidad. La iniciativa de dos comisarías «no resultaría efectiva porque rompería el objetivo de centralizar» la atención a las víctimas. Ahora, «difícilmente van a poder salir adelante dos instalaciones porque el Ministerio, que es el que decide sobre los agentes, no lo va a permitir», explica Miguel Ángel García, secretario de Igualdad y Conciliación de la organización en la Comunitat.

El sindicato considera que la ubicación óptima es la propuesta por Oltra, aunque no rechazan la de la Ciudad de la Justicia. Defienden, en cualquier caso, la necesidad primordial de una sola instalación para mejorar la atención a las mujeres. «No estamos hablando de una ciudad como Madrid, donde quizá sí serían necesarios dos centros».

La CEP observa con incredulidad la batalla abierta entre la consellera Bravo y la vicepresidenta Oltra. «Todo esto no es más que una pugna política sin ningún beneficio para la sociedad. El hecho de que haya dos comisarías no va a mejorar el servicio que se preste». Convienen con sus compañeros en que el objetivo inicial era centralizar la atención a las mujeres, algo que se rompería con dos dependencias. A esto hay que añadir, según la entidad, el derroche de efectivos ya que se tendrían que destinar más agentes a estos cometidos. Desde el SUP muestran todavía más preocupación. «Con la plantilla actual una oficina ya supondría un gran esfuerzo; dos serían inviables».

Reuniones en breve

La Conselleria de Justicia tiene previsto en la primera quincena de septiembre establecer contactos con el Ministerio de Interior para designar los interlocutores y técnicos que concretarán el proyecto que anunció la pasada semana.

La idea todavía está pendiente de definir, pero desde Justicia quieren acortar todos los plazos posibles. De momento, se ignora el número de agentes especializados o la superficie necesaria, entre otras cuestiones. Aparte no tienen la autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, tal y como exige el reglamento que regula estas cuestiones. Fuentes del departamento autonómico indicaron que lo presentarán al TSJ cuando el proyecto esté concretado pese a que la Sala podría denegar el permiso. Estas circunstancias refuerzan la idea que maneja el entorno de Oltra de que el plan de Justicia nace desde la precipitación.

Frente a este empujón de Bravo, el proyecto de la responsable de Igualdad parece enfriarse. La propia vicepresidenta anunció esta semana que en septiembre se reuniría con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, para este asunto. Fuentes oficiales de la Delegación, en cambio, indicaron que no hay fecha oficial para esa reunión. De igual modo, tampoco conocían ningún compromiso verbal. Se trata de la segunda ocasión en la que Fulgencio o su equipo desmienten alguna afirmación de la vicepresidenta. Hace unos días, el delegado negó a través de Twitter que se hubiera enterado de la comisaría a través de esta red social. Desde la Conselleria de Igualdad manifestaron que la reunión se celebrará y que realizarán la solicitud de manera oficial.