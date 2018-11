Sentandreu, denunciado ante la dirección de Vox García Sentandreu, en la manifestación que convocó el año pasado en Valencia. / txema rodríguez La dirección provincial disputará al expresidente de Coalición Valenciana ser el cabeza de lista al Ayuntamiento de Valencia por este partido F. R. VALENCIA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:19

La corta trayectoria de Juan García Sentandreu en Vox, donde desembarcó el pasado 17 de julio, ya ha derivado en una denuncia ante el comité nacional de garantías por iniciar una campaña de propaganda con el fin de convertirse en el cabeza de lista por este partido al Ayuntamiento de Valencia sin que siquiera se hayan convocado las primarias en la formación de derechas, según ha podido saber este periódico.

Sentandreu, en un primer momento, quería reeditar la fracasada opción electoral de Coalición Valenciana para presentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas, aunque rodeado de los partidos valencianistas. Pero su apuesta inicial acabó en naufragio la pasada primavera porque las formaciones valencianistas más asentadas le mostraron la espalda.

También trató de negociar con Vox para acudir a los próximos comicios coaligado con ese partido, apuntaron diversas fuentes de la formación que lidera Santiago Abascal. Pero esa posibilidad también se le frustró. Ante ese panorama Sentandreu optó por abandonar su proyecto y afiliarse a Vox con un objetivo: ser el candidato al Ayuntamiento de Valencia, que es donde ese partido puede tener opciones. Y para ello no dudó en difundir en sus perfiles de redes sociales su intención de convertirse en candidato, a pesar de que las elecciones internas no se habían convocado el pasado mes de septiembre, siguen sin convocarse y no se espera que las primarias se puedan celebrar antes de las fiestas navideñas.

«Sólo si recibo los votos me presentaré como candidato ante los batasunos de Ribó y Grezzi desde Vox», afirmó

Sentandreu inició el 5 de agosto su campaña para recabar apoyos que pasaba por afiliar a afines. En un principio lo hizo de forma más sutil: «Pero para que yo pueda no sólo dependo de mí, de mi fuerza y convicción. La organización os necesita. Vuestro apoyo a Vox, para que sea eficaz, pasa por vuestra afiliación. Si somos capaces de dar ese paso, si nos implicados sin miedos ni excusas os garantizo un éxito útil, eficaz y maduro para empezar a recuperar las riendas de nuestra tierra y de su identidad».

Cuatro días después lanzaba otro aviso: «Únete a mí», «afíliate a Vox y únete a la lucha». En el siguiente mensaje lanzado el 24 de agosto, Sentandreu ya dejaba claro su objetivo: «Si yo fuera alcalde lo primero que haría...» El 4 de septiembre empezó a sacar su artillería. «He de dar las gracias a los amigos de Vox que me apoyan para las elecciones primarias que se van a celebrar en el seno del partido para poder representarlos en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Valencia».

Cinco días más tarde intensificó su campaña en las redes sociales: «Sólo si recibo los avales y votos necesarios me presentaré como candidato al Ayuntamiento de Valencia para combatir a los batasunos de Ribó y Grezzi desde las filas de Vox». Este mensaje venía acompañado de un enlace destinado a la afiliación. «Si te afilias en este enlace, nuestro destino estará, también, en tus manos. El partido pedirá más tarde tu voto por correo electrónico para quienes quieran ir en listas, y sólo tu lo podrás decidir».

Después lanzó una campaña para fletar autobuses gratuitos para llevar a afiliados de Vox al acto que el partido celebró en Vistalegre el pasado 7 de octubre, un acto que el partido alcanzara cierto grado de significación, pues empezaba a encontrar hueco en los medios de comunicación.

Además, Sentandreu congregó en Valencia el último viernes de septiembre a Sánchez Dragó, Pío Moa, Jon Juaristi, Hermann Tertsch, Fernando Paz, Leopoldo Peñarroja y José Javier Esparza en una jornada titulada 'España a debate'. Se trata de intelectuales a los que se les puede situar en el entorno de Vox.

Las fuentes consultadas estiman que Sentandreu ha afiliado a cerca de 150 personas desde el pasado verano hasta ahora para que le apoyen en las primarias como candidato al Ayutamiento de Valencia. Diversas fuentes de Vox consultadas por este periódico consideran que el que fuera candidato al Ayuntamiento por Coalición Valenciana en 2011 ha lanzado una OPA contra la formación de derechas en Valencia y les preocupa que la utilice como plataforma electoral y luego se desentienda.

La militancia que está más tiempo en Vox no ve con buenos ojos que alguien que se afilió a finales de julio pueda optar a las primarias, de ahí que se esté preparando una alternativa oficial que posiblemente encabezaría el presidente provincial de Vox en Valencia, José María Llanos.