El PP señala la gestión de À Punt como ejemplo de «prepotencia y temeridad» Bellver cree que la admisión de su querella contra el ente prueba la falta de competencia del Consell en administrar las sociedades públicas B. F. Miércoles, 13 febrero 2019, 00:57

valencia. El presidente del grupo popular en Les Corts, Jorge Bellver, señaló ayer que las «irregularidades» en la gestión de À Punt prueban que la dirección del ente audiovisual público valenciano actúa con «irresponsabilidad, prepotencia y temeridad a la hora de gestionar la radio televisión pública valenciana».

«Al final se comprueba que quienes hipotéticamente venían a recuperar la reputación de nuestras sociedades mercantiles públicas no están capacitados ni profesional ni éticamente para hacerlo», señaló Bellver ayer al explicar, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ha admitido a trámite una querella interpuesta por el PPCV contra el presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMC), Empar Marco, en la que denuncian prevaricación por contratación «a dedo y arbitraria» en À Punt.

En concreto, los populares denuncian «actuaciones arbitrarias» por parte de la CVMC y la SAMC con «adjudicaciones de contratos millonarios a empresas que no acreditan su solvencia económica, adjudicación de contratos menores que no son más que un intento de dar apariencia legal a salarios destinados a personal todavía no contratado y contratación de personal directivo obviando el procedimiento legalmente previsto». Bellver relacionó esta actuación con las salvedades que la Sindicatura de Comptes realizó en su informe sobre À Punt, y destacó que los auditores rechazaron todas las alegaciones del ente.