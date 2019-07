El sector más nacionalista de Compromís critica la alianza en el Senado con Errejón La corriente soberanista Bloc i Pais critica que la dirección de la coalición tome decisiones sin consultar a las bases EP Martes, 30 julio 2019, 00:22

valencia. Bloc i País, la corriente soberanista del Bloc (formación mayoritaria en Compromís), rechaza que Compromís se haya adscrito en el Senado al Grupo de la Izquierda Confederal, «integrado por Más Madrid, la formación que lidera Íñigo Errejón después de su salida de Podemos, así como otras confluencias de la formación morada, como sean En Comú Podem o Adelante Andalucía».

«Toda la militancia de Compromís nos hemos enterado de esta decisión por la prensa cuando ya estaba tomada, un modus operandi que cada vez es más común en nuestra formación, lamentablemente», denunció en un comunicado el portavoz, Vicent Fernàndez y Capilla, quien apuntó al «pacto con 'Podemos 2.0' que puede esconder este movimiento», puesto que «no son pocas las voces que una vez y otra dan por hecho en la prensa que, si hay repetición de elecciones, Compromís irá en coalición con la formación de Errejón».

Para Bloc i País, no parece «una acción inocente, menos todavía cuando el primer pacto con Podemos se aprobó de una manera antidemocrática, con el voto de más de dos tercios de Compromís en contra». El representante valencianista se preguntó «si este procedimiento obscurantista no obedece a la constatación de que, una vez más, la dirección quiere llevar por un camino que la gran mayoría de las bases no comparte». Y lamentó: «No se puede abrir voz ni voto sobre el particular, puesto que, una vez más, las bases de Compromís volveríamos a expresar que somos una formación de estricta obediencia valenciana y que queremos continuar construyendo una herramienta de empoderamiento del pueblo valenciano».